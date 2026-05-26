/राजस्थान में पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा विवाद, 1 जून से दी गई हड़ताल की चेतावनी!

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Rajasthan Petrol Disel डीलर्स ने विधिक माप विज्ञान विभाग की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि मशीनों की तकनीकी जिम्मेदारी तेल कंपनियों की होती है, लेकिन शॉर्ट डिलीवरी जैसे मामलों में सीधे डीलर्स को दोषी ठहराया जा रहा है. एसोसिएशन ने आरोप लगाते हुए कहा कि पेट्रोल पंप संचालकों को 'चोर' की तरह पेश किया जा रहा है, जिससे उनकी छवि खराब की जा रही है.