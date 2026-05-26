/राजस्थान में पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा विवाद, 1 जून से दी गई हड़ताल की चेतावनी!

Rajasthan News: राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों के बीच विवाद बढ़ने की वजह से एसोसिएशन ने अपनी मांगों पर जल्द समाधान नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी है.
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राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. ऐसे में प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशभर के पेट्रोल पंप संचालक 1 जून से हड़ताल पर जा सकते हैं.
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एसोसिएशन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ऑयल कंपनियां मनमाने तरीके से पेट्रोल- डीजल की बिक्री पर लिमिट तय कर रही हैं, जिससे डीलर्स और उपभोक्तओं को काफी परेशानी हो रही है. डीलर्स का कहना है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने हर रोज 50 हजार रुपये तक डीजल और सिर्फ 5 हजार रुपये तक पेट्रोल बिक्री की सीमा तय कर दी है.
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भारत पेट्रोलियम (BPCL) की ओर से 49 लीटर पेट्रोल और 200 लीटर डीजल तक की लिमिट तय कर दी गई है. हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने भी लिमिट की व्यवस्था लागू कर दी है. ऐसे में एसोसिएशन का आरोप है कि इन आदेशों को कई बार मौखिक रूप से या फिर व्हाट्सएप मैसेज से लागू करवाया जा रहा है.
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पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि तय सीमा से ज्यादा ईंधन देने पर कंपनियां कार्रवाई की चेतावनी देती हैं. साथ ही कई मामलों में पंपों की बिक्री तक बंद कर नोटिस जारी कर दिए जा रहा है, जिससे डीलर्स खुद को मजबूर महसूस कर रहे हैं. डीलर्स का कहना है कि ग्राहकों को ईंधन देने से मना करने पर कई बार विवाद हो जाता है.
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डीलर्स ने विधिक माप विज्ञान विभाग की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि मशीनों की तकनीकी जिम्मेदारी तेल कंपनियों की होती है, लेकिन शॉर्ट डिलीवरी जैसे मामलों में सीधे डीलर्स को दोषी ठहराया जा रहा है. एसोसिएशन ने आरोप लगाते हुए कहा कि पेट्रोल पंप संचालकों को 'चोर' की तरह पेश किया जा रहा है, जिससे उनकी छवि खराब की जा रही है.
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इसके साथ ही डीलर्स ने तेल कंपनियों पर महंगे ब्रांडेड फ्यूल की बिक्री का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया है. उन्होंने कहा कि ग्राहक महंगा ईंधन खरीदने से बचते हैं. साथ ही किसानों को ड्रम में डीजल देने पर रोक लगा दी गई है, जिससे नाराजगी है.
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डीलर्स का कहना है कि बुवाई और जुताई के वक्त इससे किसानों को काफी परेशानी हो सकती है. एसोसिएशन ने राजस्थान सरकार से पेट्रोल और डीजल पर 5 फीसदी वैट घटाने की मांग की है.