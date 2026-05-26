Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा विवाद, 1 जून से दी गई हड़ताल की चेतावनी!

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा विवाद, 1 जून से दी गई हड़ताल की चेतावनी!

Edited bySneha AggarwalReported byDeepak Goyal
Published: May 26, 2026, 02:28 PM|Updated: May 26, 2026, 02:44 PM

Rajasthan News: राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों के बीच विवाद बढ़ने की वजह से एसोसिएशन ने अपनी मांगों पर जल्द समाधान  नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी है. 
 

Rajasthan Petrol Disel1/7

Rajasthan Petrol Disel

राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. ऐसे में प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशभर के पेट्रोल पंप संचालक 1 जून से हड़ताल पर जा सकते हैं.
Rajasthan Petrol Disel2/7

Rajasthan Petrol Disel

एसोसिएशन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ऑयल कंपनियां मनमाने तरीके से पेट्रोल- डीजल की बिक्री पर लिमिट तय कर रही हैं, जिससे डीलर्स और उपभोक्तओं को काफी परेशानी हो रही है. डीलर्स का कहना है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने हर रोज 50 हजार रुपये तक डीजल और सिर्फ 5 हजार रुपये तक पेट्रोल बिक्री की सीमा तय कर दी है.
Rajasthan Petrol Disel3/7

Rajasthan Petrol Disel

भारत पेट्रोलियम (BPCL) की ओर से 49 लीटर पेट्रोल और 200 लीटर डीजल तक की लिमिट तय कर दी गई है. हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने भी लिमिट की व्यवस्था लागू कर दी है. ऐसे में एसोसिएशन का आरोप है कि इन आदेशों को कई बार मौखिक रूप से या फिर व्हाट्सएप मैसेज से लागू करवाया जा रहा है.
Rajasthan Petrol Disel4/7

Rajasthan Petrol Disel

पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि तय सीमा से ज्यादा ईंधन देने पर कंपनियां कार्रवाई की चेतावनी देती हैं. साथ ही कई मामलों में पंपों की बिक्री तक बंद कर नोटिस जारी कर दिए जा रहा है, जिससे डीलर्स खुद को मजबूर महसूस कर रहे हैं. डीलर्स का कहना है कि ग्राहकों को ईंधन देने से मना करने पर कई बार विवाद हो जाता है.
Rajasthan Petrol Disel5/7

Rajasthan Petrol Disel

डीलर्स ने विधिक माप विज्ञान विभाग की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि मशीनों की तकनीकी जिम्मेदारी तेल कंपनियों की होती है, लेकिन शॉर्ट डिलीवरी जैसे मामलों में सीधे डीलर्स को दोषी ठहराया जा रहा है. एसोसिएशन ने आरोप लगाते हुए कहा कि पेट्रोल पंप संचालकों को 'चोर' की तरह पेश किया जा रहा है, जिससे उनकी छवि खराब की जा रही है.
Rajasthan Petrol Disel6/7

Rajasthan Petrol Disel

इसके साथ ही डीलर्स ने तेल कंपनियों पर महंगे ब्रांडेड फ्यूल की बिक्री का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया है. उन्होंने कहा कि ग्राहक महंगा ईंधन खरीदने से बचते हैं. साथ ही किसानों को ड्रम में डीजल देने पर रोक लगा दी गई है, जिससे नाराजगी है.
Rajasthan Petrol Disel7/7

Rajasthan Petrol Disel

डीलर्स का कहना है कि बुवाई और जुताई के वक्त इससे किसानों को काफी परेशानी हो सकती है. एसोसिएशन ने राजस्थान सरकार से पेट्रोल और डीजल पर 5 फीसदी वैट घटाने की मांग की है.
Tags:
Rajasthan news
jaipur news

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर में 'ग्रुप सरकार 007' का गैंगस्टर गिरफ्तार, शादी में मचाया था खूनी खेल

जयपुर में 'ग्रुप सरकार 007' का गैंगस्टर गिरफ्तार, शादी में मचाया था खूनी खेल

Rajasthan Crime
2

जुलाई से शुरू होगी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, AC ट्रेन से 50 हजार बुजुर्ग करेंगे तीर्थ दर्शन

Rajasthan News
3

राजस्थान को यमुना जल समझौते की बड़ी सौगात, केंद्र सरकार को भेजी गई DPR

Yamuna Water Agreement
4

CM दौरे पर बवाल! बाबूलाल खराड़ी का पलटवार, BAP सांसद राजकुमार रोत पर तीखा वार

Dungarpur news
5

'पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी' बीकानेर के सांचू पोस्ट पर अमित शाह ने याद दिलाया इतिहास

Bikaner News