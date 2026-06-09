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कौन हैं देवांशी शर्मा? दूधमुंहे बच्चे को घर छोड़कर जीता वर्ल्ड गोल्ड, बनीं योग सुपरमॉम!

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 09, 2026, 05:17 PM|Updated: Jun 09, 2026, 05:17 PM

Yoga Supermom Devanshi Sharma: देवांशी शर्मा ने योग और मेहनत से अपनी जिंदगी बदली. राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया. मां बनने के बावजूद उन्होंने अपने सपने पूरे किए और आज वह “सुपरमॉम” के रूप में प्रेरणा हैं.

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Devanshi Sharma Yoga World Champion

योग ने राजस्थान की देवांशी शर्मा के जीवन को पूरी तरह बदल दिया है. कभी अपने भविष्य को लेकर असमंजस और संघर्ष में रहने वाली देवांशी आज एक अंतरराष्ट्रीय पहचान बन चुकी हैं. वह विश्व योगासन चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता हैं और साथ ही “सुपरमॉम” के रूप में भी लोगों के बीच प्रेरणा बन गई हैं. राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत देवांशी ने अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में सीनियर-बी हैंड बैलेंस व्यक्तिगत वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया.
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Devanshi Sharma Yoga World Champion

देवांशी के लिए यह जीत सिर्फ एक पदक नहीं थी, बल्कि सालों की मेहनत और सपनों का पूरा होना था. सबसे खास बात यह रही कि वह अपने 15 महीने के छोटे बेटे को घर पर छोड़कर इस प्रतियोगिता में शामिल हुईं और विश्व विजेता बनकर लौटीं. एक मां के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दी और इतिहास रच दिया.
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Devanshi Sharma Yoga World Champion

उनका खेल सफर योग से नहीं बल्कि कुश्ती से शुरू हुआ था. कॉलेज के समय में वह कुश्ती खेलती थीं और कई पदक भी जीते. इसी दौरान उन्होंने खेलों में करियर बनाने की कोशिश की. बाद में उन्होंने योग में डिप्लोमा किया और यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई. कुश्ती से मिली ताकत और योग से मिली लचीलापन ने उन्हें एक मजबूत खिलाड़ी बना दिया.
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Devanshi Sharma Yoga World Champion

देवांशी बताती हैं कि योग दिवस की शुरुआत के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण ने योग प्रशिक्षकों की भर्ती निकाली थी. उन्होंने इसमें आवेदन किया और चयन भी हो गया. इसके बाद वह करीब छह साल तक जयपुर के पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को योग सिखाती रहीं. उनके अनुसार, वही समय उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब उन्हें सही दिशा मिली. करीब नौ साल पहले वह खेल कोटे से राजस्थान पुलिस में भर्ती हुईं. उनकी मां चाहती थीं कि वह वर्दी पहनकर देश की सेवा करें. पुलिस विभाग ने भी उनके योग और खेल के प्रति जुनून को समझा और उन्हें प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पूरा सहयोग दिया. इसी सपोर्ट ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया.
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Devanshi Sharma Yoga World Champion

विश्व चैंपियनशिप की तैयारी के दौरान देवांशी को अपने छोटे बेटे से लगभग एक महीने तक दूर रहना पड़ा. यह उनके लिए भावनात्मक रूप से बहुत कठिन समय था, लेकिन परिवार ने उनका पूरा साथ दिया. आज देवांशी की यह उपलब्धि न सिर्फ उनके परिवार के लिए गर्व की बात है, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं.
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