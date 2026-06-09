/कौन हैं देवांशी शर्मा? दूधमुंहे बच्चे को घर छोड़कर जीता वर्ल्ड गोल्ड, बनीं योग सुपरमॉम!

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Devanshi Sharma Yoga World Champion देवांशी बताती हैं कि योग दिवस की शुरुआत के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण ने योग प्रशिक्षकों की भर्ती निकाली थी. उन्होंने इसमें आवेदन किया और चयन भी हो गया. इसके बाद वह करीब छह साल तक जयपुर के पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को योग सिखाती रहीं. उनके अनुसार, वही समय उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब उन्हें सही दिशा मिली. करीब नौ साल पहले वह खेल कोटे से राजस्थान पुलिस में भर्ती हुईं. उनकी मां चाहती थीं कि वह वर्दी पहनकर देश की सेवा करें. पुलिस विभाग ने भी उनके योग और खेल के प्रति जुनून को समझा और उन्हें प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पूरा सहयोग दिया. इसी सपोर्ट ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया.