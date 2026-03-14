Photos: पूर्व कांग्रेस विधायक निर्मला सहरिया का वीडियो वायरल, दिवंगत सुषमा स्वराज को बताया 'पेट्रोलियम मंत्री'

​बारां जिले की किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कांग्रेस विधायक निर्मला सहरिया इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. शुक्रवार को केंद्र सरकार के खिलाफ रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक की 'जुबान फिसलने' का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज को वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री बताते हुए उन पर निशाना साधती नजर आ रही हैं.