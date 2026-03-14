Photos: पूर्व कांग्रेस विधायक निर्मला सहरिया का वीडियो वायरल, दिवंगत सुषमा स्वराज को बताया 'पेट्रोलियम मंत्री'
Rajasthan News: बारां में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पूर्व कांग्रेस विधायक निर्मला सहरिया की जुबान फिसल गई. उन्होंने 2019 में दिवंगत हुईं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को वर्तमान 'पेट्रोलियम मंत्री' बताकर उन पर निशाना साधा, वीडियो वायरल.
Published:Mar 14, 2026, 05:12 PM IST | Updated:Mar 14, 2026, 05:12 PM IST
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Nirmala Sahariya video viral
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बारां जिले की किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कांग्रेस विधायक निर्मला सहरिया इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. शुक्रवार को केंद्र सरकार के खिलाफ रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक की 'जुबान फिसलने' का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज को वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री बताते हुए उन पर निशाना साधती नजर आ रही हैं.
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बता दें कि बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रही निर्मला सहरिया केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थीं. इसी दौरान जोश में बोलते-बोलते वह अपना आपा खो बैठीं और तथ्यात्मक रूप से बड़ी चूक कर दी.