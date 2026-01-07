राजस्थान की फिजाओं में घुला जहर! इन 3 शहरों में बदली आबोहवा

Zee Rajasthan
Rajasthan Pollution Update: सर्दी बढ़ने के साथ-साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ने लगा है. जयपुर में अचानक वायु प्रदूषण बढ़ गया है. राजधानी के साथ दूसरे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashish chauhan
Published: Jan 07, 2026, 04:31 PM IST | Updated: Jan 07, 2026, 04:31 PM IST
राजस्थान में सर्दी बढ़ने के साथ-साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ने लगा है. जयपुर में अचानक वायु प्रदूषण बढ़ गया है. राजधानी के साथ दूसरे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढा है. आखिरकार बदलते मौसम के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स क्यों बढा.
मौसम पलटने के साथ ही वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ने लगा है. जयपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्तर पर पहुंच गया है. पिंकसिटी में एक्यूआई रेड जोन तक पहुंच गया है. जयपुर के मुरलीपुरा में एक्यूआई 373 तक दर्ज किया गया है.