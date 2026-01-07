राजस्थान की फिजाओं में घुला जहर! इन 3 शहरों में बदली आबोहवा

2/6

मौसम पलटने के साथ ही वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ने लगा है. जयपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्तर पर पहुंच गया है. पिंकसिटी में एक्यूआई रेड जोन तक पहुंच गया है. जयपुर के मुरलीपुरा में एक्यूआई 373 तक दर्ज किया गया है.