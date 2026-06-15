/Rajasthan News: राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर जारी, फिर भी 42.8 डिग्री से तप रहा प्रदेश का ये जिला, जानें अपने शहरों का हाल

Rajasthan Weather: राजस्थान में प्री-मानसून सक्रिय होने से जयपुर, अलवर सहित कई जिलों में आंधी-बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिली है. हालांकि, फलोदी अभी भी 42.8 डिग्री तापमान के साथ तप रहा है. अगले तीन दिन 15 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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Rajasthan Weather Today Maximum temperature
राजस्थान में भीषण तपिश और गर्मी से बेहाल आमजन के लिए राहत की बड़ी खबर है. प्रदेश में प्री-मानसून की गतिविधियां जबरदस्त रूप से तेज हो गई हैं, जिसके चलते रविवार (15 जून) को राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली. तेज आंधी-तूफान के बाद हुई मूसलाधार बारिश ने प्रदेशवासियों को उमस भरी भीषण गर्मी से बड़ी राहत दिलाई है.
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बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार आ रही नम हवाओं के चलते प्री-मानसून सक्रिय हुआ है. रविवार दोपहर बाद राजधानी जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक और चित्तौड़गढ़ सहित कई इलाकों में तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश हुई. मौसम विभाग के अनुसार, जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं (30-40 किमी/घंटा) के साथ हुई बारिश से पारा लुढ़क गया है और मौसम सुहावना हो गया है.
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हालांकि, प्री-मानसून की बारिश ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को ठंडक पहुंचाई है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान का फलोदी शहर अभी भी भीषण गर्मी की चपेट में है.
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बता दें कि फलोदी रविवार को भी प्रदेश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. पश्चिमी राजस्थान के चंद हिस्सों को छोड़कर, राज्य के अधिकांश जिलों में अब पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है.
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मौसम विभाग ने राहत भरा अनुमान जताते हुए कहा है कि प्रदेश में अगले तीन दिनों तक आंधी-बारिश का यह दौर लगातार जारी रहेगा. 17 जून तक मौसम में ठंडक बनी रहने के आसार हैं.
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बता दें कि सोमवार के लिए मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, दौसा और भरतपुर में ऑरेंज अलर्ट (भारी आंधी-बारिश की संभावना) जारी किया है. सीकर, झुंझुनूं, जयपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में येलो अलर्ट (हल्की से मध्यम आंधी-बारिश) जारी किया गया है.
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मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, राजस्थान में मानसून की विधिवत एंट्री 24-25 जून के आसपास होने की पूरी संभावना है. मानसून से पहले का यह आंधी-बारिश का सिलसिला जनता को भीषण गर्मी से बचाने में मददगार साबित हो रहा है.