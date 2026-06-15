/Rajasthan News: राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर जारी, फिर भी 42.8 डिग्री से तप रहा प्रदेश का ये जिला, जानें अपने शहरों का हाल

Rajasthan Weather: राजस्थान में प्री-मानसून सक्रिय होने से जयपुर, अलवर सहित कई जिलों में आंधी-बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिली है. हालांकि, फलोदी अभी भी 42.8 डिग्री तापमान के साथ तप रहा है. अगले तीन दिन 15 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी किया गया है.