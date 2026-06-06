Rajasthan Weather: राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्री-मानसून आंधी-बारिश का दौर जारी है. बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में सर्वाधिक 75 मिमी वर्षा हुई, जिससे जयपुर सहित कई जिलों में पारा लुढ़का है. आज 30 जिलों में येलो अलर्ट है. हालांकि, 8 जून से मौसम शुष्क होते ही लू चलेगी और तापमान 46°C तक पहुंच सकता है.