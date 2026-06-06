Rajasthan Weather: राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्री-मानसून आंधी-बारिश का दौर जारी है. बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में सर्वाधिक 75 मिमी वर्षा हुई, जिससे जयपुर सहित कई जिलों में पारा लुढ़का है. आज 30 जिलों में येलो अलर्ट है. हालांकि, 8 जून से मौसम शुष्क होते ही लू चलेगी और तापमान 46°C तक पहुंच सकता है.
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Rajasthan Weather Today Maximum temperature
राजस्थान में इन दिनों मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. प्री-मानसून की बारिश और अंधड़ ने जहां भीषण गर्मी से जूझ रहे प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है, वहीं तेज हवाओं ने कुछ जगहों पर मुश्किलें भी खड़ी की हैं. गुरुवार शाम से शुरू हुआ आंधी-बारिश का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा. पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सबसे ज्यादा 75 मिमी बारिश बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में दर्ज की गई. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, शनिवार (6 जून) को भी प्रदेश के 30 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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लगातार हो रही आंधी-बारिश की वजह से राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है. राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां पारा 7.2 डिग्री लुढ़ककर 34 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया है.
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हालांकि, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अब भी गर्मी का असर है. पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान फलोदी में 42.2°C और जैसलमेर में 42.1°C दर्ज किया गया.
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मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में राज्य के सबसे गर्म शहरों में फलोदी 42.2°C, जैसलमेर 42.1°C, श्रीगंगानगर 41.5°C, बाड़मेर 40.8°C, पाली 40.2°C, जोधपुर 39.5°C, बीकानेर 39.2°C, चूरू 38.0°C, जालोर 38.0°C और पाली में 38.0°C पारा दर्ज किया गया है.
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राज्य के ऊपर इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके कारण आगामी 2 से 3 दिनों तक आंधी और मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी.7 जून को जयपुर, भरतपुर और कोटा संभागों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम वर्षा और आंधी की संभावना है.
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वहीं सोमवार यानि 8 जून भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. इसके बाद पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बिजली कड़कने की गतिविधियां दिख सकती हैं.
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मौसम विभाग के मुताबिक, गर्मी से मिली यह राहत अस्थाई है. 8 जून से आंधी-बारिश का यह दौर थम जाएगा. इसके बाद मौसम शुष्क होते ही तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी.8 से 11 जून के बीच पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक बार फिर भीषण गर्मी और लू का प्रकोप शुरू होगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई गई है.
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चूंकि अगले 2-3 दिन आंधी और वज्रपात (आकाशीय बिजली) की आशंका है, इसलिए मौसम विभाग और प्रशासन ने आमजन से कुछ सावधानियां बरतने की अपील की है. तेज आंधी या बिजली कड़कने के दौरान कमजोर कंक्रीट के ढांचों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें.
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8 जून के बाद जब तापमान बढ़ेगा, तब दोपहर के समय बिना वजह घर से बाहर निकलने से बचें. धूप में निकलते समय सूती कपड़े से चेहरा ढकें और पर्याप्त मात्रा में पानी या तरल पदार्थों (छाछ, नींबू पानी) का सेवन करें.