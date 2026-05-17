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राजस्थान के अलवर में 1100 एकड़ जमीन पर बन सकता है NCR का पहला MRO हब, कई लोगों को मिलेगी नौकरी!

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 17, 2026, 07:06 PM|Updated: May 17, 2026, 07:06 PM

Rajasthan Project: राजस्थान के कोटकासिम में एनसीआर का पहला बड़ा MRO हब बनाने की तैयारी की जा रहा है, जहां विमानों की मरम्मत, तकनीकी जांच और रखरखाव का काम किया जाएगा. इस परियोजना से लगभग 8 से 10 हजार रोजगार मिल सकता है.  
 

Alwar Kotkasim MRO hub1/7
राजस्थान को जल्द ही देश के बड़े एविएशन हब्स में पहचान मिल सकती है. प्रदेश के अलवर जिले के कोटकासिम इलाके में विमान मरम्मत और रखरखाव के लिए एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल) केंद्र बनाने की तैयारी की जा रही है.
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अगर इस परियोजना को मंजूरी मिल जाती है तो यह एनसीआर इलाके का पहला बड़ा एमआरओ हब बन जाएगा. यहां पर दिल्ली, जेवर और जयपुर एयरपोर्ट से संचालित विमानों की तकनीकी जांच, रिपेयर और ओवरहॉलिंग का काम किया जा सकेगा, जिससे एयरलाइन कंपनियों को वक्त और लागत दोनों में मदद मिल सकती है.
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राजस्थान सरकार जल्द ही इस परियोजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज सकती है. प्रस्तावित एमआरओ केंद्र से इलाके में औद्योगिक गतिविधियां बढ़े सकेंगी. साथ ही लगभग 8 से 10 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है. परियोजना के तहत कोटकासिम में हवाई पट्टी विकसित करने का भी प्लान है, जिससे विमानों की आवाजाही और तकनीकी संचालन आसानी से हो सके.
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दरअसल, कोटकासिम में साल 2012-13 के दौरान ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और एयरोसिटी विकसित करने की योजना बनी थी. इसके लिए लघबग 1100 एकड़ जमीन भी चिह्नित कर ली गई थी लेकिन बाद में इस योजना पर काम नहीं हुआ लेकिन अब उसी क्षेत्र में एमआरओ हब विकसित करने की तैयारी तेज की जा रही है.
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इस परियोजना के प्रस्ताव को केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के समक्ष रखा. कहा गया है कि एनसीआर क्षेत्र में फिलहाल विमानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए कोई बड़ा केंद्र नहीं है. ऐसे में कोटकासिम इस परियोजना के लिए सही स्थान बन सकता है.
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क्या होता है MRO? एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल) केंद्रों में विमानों की तकनीकी जांच, मरम्मत और पुर्जों के बदलाव का काम होगा है,जहां एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, तकनीशियन और अन्य विशेषज्ञ काम करते हैं.
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फिलहाल में देश के कोलकाता, त्रिवेंद्रम, कोचीन, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर जैसे शहरों में MRO केंद्र हैं. अलवर के साथ-साथ प्रदेश में किशनगढ़ में भी ऐसा केंद्र विकसित करने का प्लान किया जा रहा है.
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