/राजस्थान के अलवर में 1100 एकड़ जमीन पर बन सकता है NCR का पहला MRO हब, कई लोगों को मिलेगी नौकरी!

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राजस्थान सरकार जल्द ही इस परियोजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज सकती है. प्रस्तावित एमआरओ केंद्र से इलाके में औद्योगिक गतिविधियां बढ़े सकेंगी. साथ ही लगभग 8 से 10 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है. परियोजना के तहत कोटकासिम में हवाई पट्टी विकसित करने का भी प्लान है, जिससे विमानों की आवाजाही और तकनीकी संचालन आसानी से हो सके.