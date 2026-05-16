/अलवर रेलवे स्टेशन पर मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, करोड़ों की लागत से बनेगा हाईटेक प्लेटफॉर्म!

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साथ ही रेलवे स्टेशन पर 15 वाटर कूलर, 6 आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक और 426 वर्गमीटर इलाके में नॉन-एसी लाउंज बनाया जाएगा, जहां पर एक बार में 355 यात्री बैठ सकेंगे. कहा जा रहा है कि ये काम 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा. हाल ही में अलवर में रेलवे के लगभग 450 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कामों का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया. इसमें अलवर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास एक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है.