/अलवर रेलवे स्टेशन पर मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, करोड़ों की लागत से बनेगा हाईटेक प्लेटफॉर्म!

Rajasthan Project: अलवर रेलवे स्टेशन को करोड़ों रुपये की लागत से आधुनिक और विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा. स्टेशन पर नया हाई लेवल प्लेटफॉर्म, चौड़े फुट ओवरब्रिज, 9 आधुनिक लिफ्ट्स और 4 बैग स्कैनर लगाए जाएंगे.
1/6
राजस्थान के अलवर रेलवे स्टेशन आगामी दिनों में तस्वीर बदलने वाली है. भारतीय रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर लगभग 111 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है, जिसके तहत इसे आधुनिक और विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ नया रूप दिया जाएगा.
2/6
इस परियोजना के तहत यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगे. साथ ही आने वाले समय में अलवर को पर्यटन और रोजगार के बड़े केंद्र के रूप विकसित किया जाएगा.
3/6
अलवर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कामों में आधुनिक तकनीक के साथ प्रदेश की पारंपरिक संस्कृति और स्थापत्य कला की झलक नजर आएगी. वहीं, यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक अतिरिक्त हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा.
4/6
इसके साथ ही 6-6 मीटर चौड़े फुट ओवरब्रिज, 9 आधुनिक लिफ्ट्स और 4 बैग स्कैनर लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा अनुभव मिलेगा. इसके साथ ही स्टेशन परिसर में निजी वाहनों और टैक्सी के लिए अलग से ड्रॉप और पिकअप जोन बनाने का प्लान किया जा रहा है.
5/6
साथ ही स्टेशन के दोनों ओर एंट्री और एग्जिट गेट बनाए जाएंगे, जिससे यात्रियों का आना -जाना आसान होगा. लगभग 4500 वर्गमीटर इलाके में नई पार्किंग सुविधा बनाई जाएगी. इसके अलावा करीब 1900 वर्गमीटर इलाके को वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए विकसित किया जाएगा. वहीं, स्टेशन के दोनों प्रवेश द्वारों पर पूछताछ केंद्र, जनरल टिकट और रिजर्वेशन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी. साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 6 डोर मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे.
6/6
साथ ही रेलवे स्टेशन पर 15 वाटर कूलर, 6 आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक और 426 वर्गमीटर इलाके में नॉन-एसी लाउंज बनाया जाएगा, जहां पर एक बार में 355 यात्री बैठ सकेंगे. कहा जा रहा है कि ये काम 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा. हाल ही में अलवर में रेलवे के लगभग 450 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कामों का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया. इसमें अलवर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास एक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है.