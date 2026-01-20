Zee Rajasthan
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला है कोटा, दरा घाटी की सुरंग अप्रैल तक होगी तैयार, फर्राटे से दौड़ेंगी गाड़ियां!

Kota Dara Tunnel Project: कोटा जिले में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे पर दरा घाटी के पास बन रही 4.9 किमी लंबी भूमिगत सुरंग का काम अंतिम चरण में है. अप्रैल तक एक ट्यूब शुरू होने की उम्मीद है, जिससे दरा क्षेत्र के जाम से राहत मिलेगी और यातायात सुगम होगा.

राजस्थान के कोटा जिले से होकर गुजर रहे दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बन रही भूमिगत सुरंग का काम अब अपने अंतिम दौर में है. यह सुरंग दरा घाटी के नजदीक तैयार की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य दरा नाल इलाके में लगने वाले लंबे जाम से लोगों को राहत देना है. सुरंग शुरू होने के बाद इस क्षेत्र में यातायात काफी हद तक सुगम हो जाएगा.
यह एक्सप्रेस-वे मुकुंद हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र से होकर गुजरता है. इसी को ध्यान में रखते हुए यहां करीब 4.9 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग का निर्माण किया गया है. सुरंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वन्य जीवों की आवाजाही पर कोई असर न पड़े और प्राकृतिक वातावरण पूरी तरह सुरक्षित रहे.