दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला है कोटा, दरा घाटी की सुरंग अप्रैल तक होगी तैयार, फर्राटे से दौड़ेंगी गाड़ियां!

राजस्थान के कोटा जिले से होकर गुजर रहे दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बन रही भूमिगत सुरंग का काम अब अपने अंतिम दौर में है. यह सुरंग दरा घाटी के नजदीक तैयार की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य दरा नाल इलाके में लगने वाले लंबे जाम से लोगों को राहत देना है. सुरंग शुरू होने के बाद इस क्षेत्र में यातायात काफी हद तक सुगम हो जाएगा.