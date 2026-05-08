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जैसलमेर में 17 करोड़ की लागत से तैयार होगा ड्रीम प्रोजेक्ट, रोज-रोज के ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा

Edited byAman SinghReported byShankar dan
Published: May 08, 2026, 01:42 PM|Updated: May 08, 2026, 01:42 PM

Rajasthan Dream Project: राजस्थान के जौसलमेर में लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या अब जल्द ही खत्म होने वाली है. नगर परिषद द्वारा बनाई जा रही आधुनिक 4 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है.

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विश्वभर में पर्यटन नगरी के नाम से मशहूर स्वर्णनगरी जैसलमेर में लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या अब जल्द ही खत्म होने वाली है. शहर के हृदय स्थल महाराणा प्रताप मैदान में नगर परिषद द्वारा 17 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही आधुनिक 4 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है.
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परिषद का लक्ष्य आगामी पर्यटन सीजन से पहले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को आमजन को समर्पित करने का है. नगर परिषद आयुक्त लाजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि यह पार्किंग जैसलमेर नगरपरिषद द्वारा 17 करोड़ से प्रभुदान देथा एण्ड कंपनी बना रही है, जो कि 68 प्रतिशत काम पूरा हो गया है. जल्द ही जैसलमेर शहर में यातायात प्रबंधन में एक बड़ा बदलाव लाएगी.
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यहां एक साथ करीब 225 वाहनों के पार्किंग की सुविधा विकसित की जा रही है, जिसमें लगभग 180 फोर व्हीलर और 45 टू व्हीलर के लिए व्यवस्थित स्लॉट बनाए गए हैं. इसमें खास बात यह है कि यह शहर की पहली ऐसी पार्किंग होगी, जहां अंडरग्राउंड के साथ-साथ सरफेस पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी.
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उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को केवल पार्किंग तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे एक आधुनिक कॉमर्शियल हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है. कुल क्षेत्रफल के लगभग 10 प्रतिशत हिस्से में कैफे, रेस्टोरेंट और शोरूम विकसित किए जाएंगे, जिससे पर्यटकों को खान-पान और खरीदारी की बेहतर सुविधा एक ही स्थान पर मिल सकेगी.
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नगर परिषद इस पार्किंग को 10 साल की लीज पर देने की योजना बना रही है, जिससे हर साल लगभग 60 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है. दरअसल, सोनार किला और हनुमान चौराहा जैसलमेर के प्रमुख पर्यटन और व्यापारिक केंद्र हैं, जहां अक्सर सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण लंबा जाम लग जाता है. इस मल्टीलेवल पार्किंग के शुरू होने से इन क्षेत्रों में वाहनों का दबाव कम होगा.
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सड़कों पर जगह बढ़ेगी और पर्यटकों को पैदल भ्रमण में आसानी होगी. इससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित और सुगम बनेगी. आयुक्त सोढ़ा ने बताया कि प्रोजेक्ट का ढांचा तेजी से तैयार किया जा रहा है और टेंडर प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है. जल्द ही बिड खोलकर ठेकेदार का चयन किया जाएगा, ताकि शेष कार्य समय पर पूरा किया जा सके.
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उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि अगले पर्यटन सीजन से पहले यह परियोजना पूरी तरह तैयार हो जाए, जिससे शहरवासियों और पर्यटकों को तुरंत इसका लाभ मिल सके.
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इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद जैसलमेर आने वाले लाखों पर्यटकों को पार्किंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. साथ ही शहर की सड़कों पर जाम की समस्या में भी उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे स्वर्णनगरी की पर्यटन व्यवस्था को नई गति और पहचान मिलेगी.
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