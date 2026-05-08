/जैसलमेर में 17 करोड़ की लागत से तैयार होगा ड्रीम प्रोजेक्ट, रोज-रोज के ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा

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नगर परिषद इस पार्किंग को 10 साल की लीज पर देने की योजना बना रही है, जिससे हर साल लगभग 60 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है. दरअसल, सोनार किला और हनुमान चौराहा जैसलमेर के प्रमुख पर्यटन और व्यापारिक केंद्र हैं, जहां अक्सर सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण लंबा जाम लग जाता है. इस मल्टीलेवल पार्किंग के शुरू होने से इन क्षेत्रों में वाहनों का दबाव कम होगा.