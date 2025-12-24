श्रीगंगानगर में बनेगा अत्याधुनिक एयरबेस, हाईकोर्ट ने जमीन अधिग्रहण के लिए दी हरी झंडी

जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा - राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं में व्यक्तिगत हितों से ऊपर जनहित और देशहित को तरजीह दी जाती है. कोर्ट ने याचिका को महज तकनीकी आपत्तियों पर आधारित बताते हुए इसे रक्षा प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश करार दिया. पूरी अधिग्रहण प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए याचिका और सभी अंतरिम आवेदनों को खारिज कर दिया गया.