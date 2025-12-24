श्रीगंगानगर में बनेगा अत्याधुनिक एयरबेस, हाईकोर्ट ने जमीन अधिग्रहण के लिए दी हरी झंडी
Sriganganagar Air Base: राजस्थान हाईकोर्ट ने श्रीगंगानगर में प्रस्तावित FCAB के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी. 58 किसानों की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि बताया. इससे “ऑपरेशन सिंदूर” रक्षा परियोजना का काम तेज होगा.
Published: Dec 24, 2025, 01:40 PM IST | Updated: Dec 24, 2025, 01:40 PM IST
1/7
Sri Ganganagar Air Base
1/7
भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में प्रस्तावित फॉरवर्ड कंपोजिट एविएशन बेस (FCAB) के लिए भूमि अधिग्रहण को राजस्थान हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है. कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए 58 किसानों की याचिका खारिज कर दी. अब ''ऑपरेशन सिंदूर'' नाम के इस महत्वपूर्ण रक्षा प्रोजेक्ट का निर्माण तेजी से आगे बढ़ सकेगा.
2/7
Sri Ganganagar Air Base
2/7
जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा - राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं में व्यक्तिगत हितों से ऊपर जनहित और देशहित को तरजीह दी जाती है. कोर्ट ने याचिका को महज तकनीकी आपत्तियों पर आधारित बताते हुए इसे रक्षा प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश करार दिया. पूरी अधिग्रहण प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए याचिका और सभी अंतरिम आवेदनों को खारिज कर दिया गया.