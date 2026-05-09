/राजस्थान को मिलेगा इंटरनेशनल गेटवे, जयपुर एयरपोर्ट से यूरोप जाएंगी फ्लाइट्स!

जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से आने वाले समय में एयर कनेक्टिविटी को नया बूम मिलने की संभावना है. एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, आगामी समय में यूरोप के लिए एयर कनेक्टिविटी शुरू हो सकती है. जयपुर से यूरोप के शहरों के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं.
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जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रशासन ने सही मायनों में अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट संचालन को बढ़ावा देने के प्रयास शुरू कर दिए हैं.एक तरफ जहां जयपुर एयरपोर्ट पर इन्फ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड मानकों के मुताबिक तैयार किया जा रहा है. वहीं, दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जा रहा है.
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जयपुर एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स की बात करें तो वर्तमान में केवल खाड़ी देशों और बैंकॉक के लिए ही फ्लाइट चल रही हैं. ईरान-अमेरिका युद्ध से पहले जहां दुबई, अबूधाबी, मस्कट और शारजाह के लिए फ्लाइट चल रही थीं. वहीं, मौजूदा सीजफायर में दुबई के लिए फ्लाइट बंद हैं. हालांकि अबूधाबी, शारजाह और मस्कट की फ्लाइट संचालित हो रही हैं.
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खाड़ी देशों के अलावा बैंकॉक के लिए एक फ्लाइट चल रही है जबकि कुआलालंपुर के लिए फ्लाइट 1 फरवरी से बंद चल रही है. इस तरह वर्तमान में केवल 4 इंटरनेशनल शहरों के लिए 6 फ्लाइट ही संचालित हो रही हैं लेकिन एयरपोर्ट प्रशासन प्रयास कर रहा है कि आगामी समय में इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जाए.
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यूरोप इसलिए फोकस में क्योंकि सर्दियों में यूरोप से सर्वाधिक इंटरनेशनल चार्टर फ्लाइट्स का आवागमन होता है. ब्रिटेन के लंदन गेटविक सहित पेरिस, ज्यूरिख, विएना से चार्टर फ्लाइट आती हैं. एम्सटर्डम, हेलसिंकी, बार्सिलोना, ब्रसेल्स, इंस्तांबुल से भी चार्टर फ्लाइट आती हैं. जयपुर और आगरा भ्रमण के लिए टूरिस्ट समूह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचते हैं. अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच 39 इंटरनेशनल चार्टर फ्लाइट यूरोप से आई. जयपुर से लंदन के लिए सीधी फ्लाइट की उद्यमियों की डिमांड रहती है. जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन के साथ मीटिंग्स में यह मुद्दा उठा है. चार्टर फ्लाइट के रुझान को देखते हुए शेड्यूल्ड फ्लाइट चलने की संभावना है.
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इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने और वर्ल्ड क्लास मानकों के मुताबिक, कार्य करने की दिशा में जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन विकास पर जोर दे रहा है. जयपुर एयरपोर्ट पर जम्बो जेट विमानों की हैंडलिंग के लिए 11 हजार 178 फीट लंबा रनवे उपलब्ध है. रनवे के समानांतर टैक्सी ट्रैक विकसित हो चुका है. खराब मौसम में भी फ्लाइट्स की लैंडिंग के लिए कैट थ्री बी इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगा हुआ है. वहीं, जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर भी नए विकास कार्य किए जा रहे हैं.
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एयरपोर्ट पर वर्तमान में विमानों के करीब 40 पार्किंग वे उपलब्ध होगा. जम्बोजेट बोइंग 777, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों की लैंडिंग-टेक ऑफ संभव. एयरपोर्ट बिल्डिंग का सालाना 80 लाख यात्री क्षमता के लिहाज से विस्तार जारी. करीब 600 करोड़ लागत से एयरपोर्ट बिल्डिंग का विस्तार हो रहा. 40 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में लैंडस्केप गार्डन विकसित हो रहा. टर्मिनल 2 में अभी 39 चेक-इन काउंटर, 24 नए चेक-इन काउंटर बनेंगे. 9 नई एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम (एक्स-बिस) मशीनें लगेंगी. अभी एयरपोर्ट पर 6 बोर्डिंग गेट, 4 नए गेट बढ़ने से संख्या 10 होगी. 2 नए प्रवेश द्वार जोड़े जाएंगे, कुल 6 डिपार्चर गेट हो सकेंगे. 2 अतिरिक्त एयरोब्रिज बनाए जाएंगे, बिल्डिंग में कुल 4 एयरोब्रिज होंगे.
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जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आगामी समय में एयरलाइंस के साथ संवाद किया जाएगा, जिस तरह अहमदाबाद से यूरोप के शहरों के लिए फ्लाइट चल रही हैं. उसी तरह जयपुर से भी यूरोप की फ्लाइट्स शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे. अपनी विरासत और संस्कृति के लिए जयपुर की अलग पहचान है. यूरोप से हर साल बड़ी संख्या में विदेशी टूरिस्ट पहुंचते हैं. शुरुआत में एक फ्लाइट सप्ताह में 2 से 3 दिन ही चलेगी, लेकिन बाद में संख्या और बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे. सेक्टर खुलने से व्यापारियों, पढ़ने वाले स्टूडेंट और कामगारों के लिए अवसर बढ़ेंगे.