/राजस्थान को मिलेगा इंटरनेशनल गेटवे, जयपुर एयरपोर्ट से यूरोप जाएंगी फ्लाइट्स!

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एयरपोर्ट पर वर्तमान में विमानों के करीब 40 पार्किंग वे उपलब्ध होगा. जम्बोजेट बोइंग 777, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों की लैंडिंग-टेक ऑफ संभव. एयरपोर्ट बिल्डिंग का सालाना 80 लाख यात्री क्षमता के लिहाज से विस्तार जारी. करीब 600 करोड़ लागत से एयरपोर्ट बिल्डिंग का विस्तार हो रहा. 40 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में लैंडस्केप गार्डन विकसित हो रहा. टर्मिनल 2 में अभी 39 चेक-इन काउंटर, 24 नए चेक-इन काउंटर बनेंगे. 9 नई एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम (एक्स-बिस) मशीनें लगेंगी. अभी एयरपोर्ट पर 6 बोर्डिंग गेट, 4 नए गेट बढ़ने से संख्या 10 होगी. 2 नए प्रवेश द्वार जोड़े जाएंगे, कुल 6 डिपार्चर गेट हो सकेंगे. 2 अतिरिक्त एयरोब्रिज बनाए जाएंगे, बिल्डिंग में कुल 4 एयरोब्रिज होंगे.