211 करोड़ की लागत से तैयार हुआ गांधीनगर रेलवे स्टेशन, मिलेंगी ये सुविधाएं
Rajasthan Project: राजस्थान की राजधानी जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग पूरा हो चुका है, जिसको अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 211 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है.
Published:Mar 21, 2026, 04:17 PM IST | Updated:Mar 21, 2026, 04:17 PM IST
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अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है. 211 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ गांधीनगर रेलवे स्टेशन तैयार हुआ है. बड़ी बात यह है कि गांधीनगर ऐसा पहला स्टेशन होगा, जिसका संचालन निजी कंपी द्वारा किया जाएगा. स्टेशन पर फिलहाल अंतिम चरण में फिनिशिंग का कार्य चल रहा है.
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स्टेशन की नई बिल्डिंग में टिकट और रिजर्वेशन काउंटर जल्द ही शिफ्ट कर दिए जाएंगे. साथ ही स्टेशन परिसर में पार्किंग सुविधा भी जल्द ही बहाल की जाएगी अन्य यात्री सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी. जयपुर मंडल की सीनियर डीसीएम पूजा मित्तल ने बताया कि गांधीनगर स्टेशन पर अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं विकसित की गई हैं. स्टेशन की नई बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे, लिफ्ट, एस्केलेटर, एलईडी स्क्रीन और टीवी लगाए जा चुके हैं.