211 करोड़ की लागत से तैयार हुआ गांधीनगर रेलवे स्टेशन, मिलेंगी ये सुविधाएं

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स्टेशन की नई बिल्डिंग में टिकट और रिजर्वेशन काउंटर जल्द ही शिफ्ट कर दिए जाएंगे. साथ ही स्टेशन परिसर में पार्किंग सुविधा भी जल्द ही बहाल की जाएगी अन्य यात्री सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी. जयपुर मंडल की सीनियर डीसीएम पूजा मित्तल ने बताया कि गांधीनगर स्टेशन पर अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं विकसित की गई हैं. स्टेशन की नई बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे, लिफ्ट, एस्केलेटर, एलईडी स्क्रीन और टीवी लगाए जा चुके हैं.