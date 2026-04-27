/राजस्थान में 205 करोड़ से बनेगा ऐसा कोच केयर कॉम्प्लेक्स, बदल जाएगी रेलवे की तस्वीर!

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जेक पिट आदि के लिए 5 अलग लाइनें एवं स्पर/शंटिंग के लिए 3 लाईनें बनाई गई. 2 मंजिला लिनन रखरखाव के लिए भवन भी बनाया जा रहा. दौसा की तरफ स्पर/ शंटिग के लिए 2 अलग लाईनें डाली गई. इंजन बदलने और स्टेबलिंग व पानी भरने के लिए 2 अतिरिक्त लाईनें बनाई गई. 4 अतिरिक्त लाईनें व्हील लेथ शेड़, चार्जिंग इत्यादि के लिए बनाई जा रही. 3 मंजिला प्रशासनिक भवन, यार्ड मास्टर कार्यालय आदि बनाए जा रहे.