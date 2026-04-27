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राजस्थान में 205 करोड़ से बनेगा ऐसा कोच केयर कॉम्प्लेक्स, बदल जाएगी रेलवे की तस्वीर!

Edited bySneha AggarwalReported byKashi Ram
Published: Apr 27, 2026, 08:45 PM|Updated: Apr 27, 2026, 08:45 PM

Rajasthan Project: राजस्थान की राजधानी जयपुर में  205 करोड़ से लागत से  कोच केयर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी. 
 

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राजधानी जयपुर में जयपुर जंक्शन स्टेशन के समकक्ष एक और स्टेशन विकसित हो रहा है. जयपुर में उपनगरीय स्टेशन खातीपुरा स्टेशन को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर मेगा टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है. आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ-साथ ट्रेनों के रखरखाव की सुविधाएं भी यहां उपलब्ध होंगी, जिसमें सभी आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे.
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ट्रेनों को ऑपरेशन के बाद खड़ा रखने के लिए अतिरिक्त स्टेबलिंग लाईनें बनाई गई हैं. खातीपुरा को सैटेलाइट टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित करने से नए मार्गों, विशेष रूप से दिल्ली कॉरिडोर और अन्य लंबी दूरी के गंतव्यों की ओर ट्रेनें शुरू करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं.
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यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ खातीपुरा टर्मिनल भविष्य में विभिन्न दूर-दराज मार्गों की ट्रेनों के लिए एक महत्वपूर्ण मेंटेनेंस हब का रूप ले सकता है. सभी प्रकार के रैक जैसे वंदे भारत, एलएचबी, डेमू के एक ही जगह मेटेनेंस करने के लिए कोच केयर कॉम्पेलक्स के निर्माण का कार्य किया जा रहा है.
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खातीपुरा स्टेशन पर अभी 6 हाई लेवल प्लेटफार्म के साथ 8 लाइनें उपलब्ध हैं. प्लेटफार्म हाई लेवल होने के कारण सभी यात्रियों विशेषकर महिलाओं, निःशक्तजनों और बुजुर्गों को ट्रेनों में चढ़ने और उतरने में सुविधा होगी. साथ ही प्लेटफार्म के साथ 8 लाईनें उपलब्ध होने के कारण ट्रेनों की आवाजाही के लिए क्रॉसिंग की बाधा नहीं होगी.
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किस तरह हो रहा खातीपुरा स्टेशन का विकास-205 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा कोच केयर कॉम्प्लेक्स का विकास, खातीपुरा स्टेशन पर नई लाइनें, वॉशिंग पिट बनाई जा रही, ऑटोमेटिक कोच वाशिंग प्लांट, स्टेबलिंग लाइन विकसित की जा रही, जिससे भविष्य में मेगा टर्मिनल स्टेशन के साथ ट्रेन रखरखाव का मजबूत केंद्र बने. जयपुर की तरफ धुलाई व टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, हेवी तथा बोगी रिपेयर, ड्रॉप पिट के कार्य जारी.
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जेक पिट आदि के लिए 5 अलग लाइनें एवं स्पर/शंटिंग के लिए 3 लाईनें बनाई गई. 2 मंजिला लिनन रखरखाव के लिए भवन भी बनाया जा रहा. दौसा की तरफ स्पर/ शंटिग के लिए 2 अलग लाईनें डाली गई. इंजन बदलने और स्टेबलिंग व पानी भरने के लिए 2 अतिरिक्त लाईनें बनाई गई. 4 अतिरिक्त लाईनें व्हील लेथ शेड़, चार्जिंग इत्यादि के लिए बनाई जा रही. 3 मंजिला प्रशासनिक भवन, यार्ड मास्टर कार्यालय आदि बनाए जा रहे.
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कोच केयर कॉम्पलेक्स में ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए सभी आधुनिक संसाधन जैसे ऑटोमेटिक कोच वाशिंग प्लांट, कम्प्यूटराईज़्ड़ व्हील प्रोफाइल मेनेजमेंट सिस्टम, सिंक्रोनाईज़्ड़ ईल्कट्रिकली ऑपरेटेड व्हीटिंग जेक, कोच लिफ्टिंग यूनिट, वाटर रिसाईक्लिंग प्लांट, उच्च क्षमता के क्रेन, मोटर ड्रीवन विंचिंग मशीन आदि मशीनें स्थापित की जा रही हैं, जिससे ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए कोचों को अन्य स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी.
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उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि यह परिसर वंदे भारत ट्रेनों, एलएचबी कोचों और डीएमयू रेकों सहित विभिन्न प्रकार के रोलिंग स्टॉक के रखरखाव में सक्षम होगा, जिससे कई श्रेणियों के ट्रेनों के लिए केंद्रीकृत रखरखाव संभव हो सकेगा. खातीपुरा को सैटेलाइट टर्मिनल के रूप में विकसित करने से जयपुर शहर के मुख्य स्टेशन जयपुर जंक्शन का एक विकल्प उपलब्ध होगा.
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