/जैसलमेर में बनेगा 3 लाख करोड़ रुपये की लागत से भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब!

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इस परियोजना के तहत घोटारू क्षेत्र में बड़े स्तर पर सोलर प्लांट, विंड मिल और हाइब्रिड एनर्जी यूनिट स्थापित की जाएंगी. राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से प्रोजेक्ट के लिए करीब 600 करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि मांगी गई है, जिसकी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. अब यूएई की ओर से परियोजना के लिए डेवलपर नियुक्त करने की तैयारी की जा रही है.