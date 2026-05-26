/रेगिस्तान की रेत में मिला ‘सफेद गोल्ड’ का भंडार, राजस्थान में गैस की नई खोज ने बदली तस्वीर!

Rajasthan New Gas Reserve: जैसलमेर के दंदेवाला में प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिला है. Oil India और पेट्रोलियम मंत्रालय ने पुष्टि की. 950 मीटर गहराई पर गैस मिली है, जिससे उत्पादन लागत कम होने की उम्मीद है और राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र को नई मजबूती मिल सकती है.
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Dandewala New Gas Field
राजस्थान के थार मरुस्थल से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है. जैसलमेर जिले के दंदेवाला इलाके में प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिला है. यह जानकारी Oil India Limited और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साझा की है. खास बात यह है कि यह खोज किसी पुराने गैस क्षेत्र में नहीं, बल्कि एक नई लोकेशन पर हुई है, जिससे उम्मीदें और बढ़ गई हैं.
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वैज्ञानिकों को यहां सानू फॉर्मेशन नाम की चट्टानी परत में गैस के मजबूत संकेत मिले हैं. भारत अभी अपनी गैस और तेल की बड़ी जरूरत का हिस्सा विदेशों से पूरा करता है, ऐसे में यह खोज रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
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दंदेवाला इलाका जैसलमेर जिले में आता है और यह भारत-पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब है. चारों तरफ सिर्फ रेतीला इलाका और कठिन मौसम की परिस्थितियां हैं. यहां गर्मियों में तापमान 50 से 55 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में पारा लगभग शून्य के आसपास चला जाता है. तेज रेतीले तूफान भी इस इलाके की पहचान हैं.
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इसी कठिन माहौल के बीच वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है. गैस जमीन से सिर्फ 950 मीटर की गहराई पर मिली है. ऊर्जा क्षेत्र में यह काफी कम गहराई मानी जाती है. इससे उम्मीद है कि भविष्य में उत्पादन की लागत कम रहेगी. शुरुआती जांच में गैस की गुणवत्ता भी अच्छी पाई गई है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है.
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Oil India Limited पहले से ही इस इलाके में काम कर रही है. 1996 में यहां गैस प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की गई थी. दंदेवाला, तनोट और बाघेवाला से निकलने वाली गैस को यहां प्रोसेस किया जाता है और फिर रामगढ़ थर्मल पावर प्लांट तक भेजा जाता है, जहां इससे बिजली बनाई जाती है.
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शुरुआती अनुमान के मुताबिक यहां से रोज करीब 25 हजार मानक घन मीटर गैस उत्पादन संभव है. कुल भंडार लगभग 75 मिलियन मानक घन मीटर बताया गया है. हालांकि यह मात्रा देश की कुल जरूरत के मुकाबले बड़ी नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसका काफी फायदा मिलेगा.
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इस खोज से जैसलमेर और आसपास के इलाकों में आगे और खोजों की संभावना भी बढ़ गई है. विशेषज्ञ मानते हैं कि थार के नीचे अभी और भी ऊर्जा संसाधन छिपे हो सकते हैं. अगर आगे ऐसे और भंडार मिलते हैं तो राजस्थान देश के बड़े ऊर्जा केंद्र के रूप में उभर सकता है और स्थानीय विकास को भी नई रफ्तार मिल सकती है.