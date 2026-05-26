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रेगिस्तान की रेत में मिला ‘सफेद गोल्ड’ का भंडार, राजस्थान में गैस की नई खोज ने बदली तस्वीर!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 26, 2026, 06:31 PM|Updated: May 26, 2026, 06:31 PM

Rajasthan New Gas Reserve: जैसलमेर के दंदेवाला में प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिला है. Oil India और पेट्रोलियम मंत्रालय ने पुष्टि की. 950 मीटर गहराई पर गैस मिली है, जिससे उत्पादन लागत कम होने की उम्मीद है और राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र को नई मजबूती मिल सकती है.

Dandewala New Gas Field1/7

Dandewala New Gas Field

राजस्थान के थार मरुस्थल से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है. जैसलमेर जिले के दंदेवाला इलाके में प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिला है. यह जानकारी Oil India Limited और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साझा की है. खास बात यह है कि यह खोज किसी पुराने गैस क्षेत्र में नहीं, बल्कि एक नई लोकेशन पर हुई है, जिससे उम्मीदें और बढ़ गई हैं.
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Dandewala New Gas Field

वैज्ञानिकों को यहां सानू फॉर्मेशन नाम की चट्टानी परत में गैस के मजबूत संकेत मिले हैं. भारत अभी अपनी गैस और तेल की बड़ी जरूरत का हिस्सा विदेशों से पूरा करता है, ऐसे में यह खोज रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
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Dandewala New Gas Field

दंदेवाला इलाका जैसलमेर जिले में आता है और यह भारत-पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब है. चारों तरफ सिर्फ रेतीला इलाका और कठिन मौसम की परिस्थितियां हैं. यहां गर्मियों में तापमान 50 से 55 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में पारा लगभग शून्य के आसपास चला जाता है. तेज रेतीले तूफान भी इस इलाके की पहचान हैं.
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Dandewala New Gas Field

इसी कठिन माहौल के बीच वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है. गैस जमीन से सिर्फ 950 मीटर की गहराई पर मिली है. ऊर्जा क्षेत्र में यह काफी कम गहराई मानी जाती है. इससे उम्मीद है कि भविष्य में उत्पादन की लागत कम रहेगी. शुरुआती जांच में गैस की गुणवत्ता भी अच्छी पाई गई है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है.
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Dandewala New Gas Field

Oil India Limited पहले से ही इस इलाके में काम कर रही है. 1996 में यहां गैस प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की गई थी. दंदेवाला, तनोट और बाघेवाला से निकलने वाली गैस को यहां प्रोसेस किया जाता है और फिर रामगढ़ थर्मल पावर प्लांट तक भेजा जाता है, जहां इससे बिजली बनाई जाती है.
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Dandewala New Gas Field

शुरुआती अनुमान के मुताबिक यहां से रोज करीब 25 हजार मानक घन मीटर गैस उत्पादन संभव है. कुल भंडार लगभग 75 मिलियन मानक घन मीटर बताया गया है. हालांकि यह मात्रा देश की कुल जरूरत के मुकाबले बड़ी नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसका काफी फायदा मिलेगा.
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Dandewala New Gas Field

इस खोज से जैसलमेर और आसपास के इलाकों में आगे और खोजों की संभावना भी बढ़ गई है. विशेषज्ञ मानते हैं कि थार के नीचे अभी और भी ऊर्जा संसाधन छिपे हो सकते हैं. अगर आगे ऐसे और भंडार मिलते हैं तो राजस्थान देश के बड़े ऊर्जा केंद्र के रूप में उभर सकता है और स्थानीय विकास को भी नई रफ्तार मिल सकती है.
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