/रेगिस्तान की रेत में मिला ‘सफेद गोल्ड’ का भंडार, राजस्थान में गैस की नई खोज ने बदली तस्वीर!

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Dandewala New Gas Field राजस्थान के थार मरुस्थल से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है. जैसलमेर जिले के दंदेवाला इलाके में प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिला है. यह जानकारी Oil India Limited और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साझा की है. खास बात यह है कि यह खोज किसी पुराने गैस क्षेत्र में नहीं, बल्कि एक नई लोकेशन पर हुई है, जिससे उम्मीदें और बढ़ गई हैं.