डार्क जोन कैपिटल बनते जयपुर में बढ़ेगा वॉटर लेवल, 55.5 करोड़ की लागत से बड़ा प्रोजेक्ट

कहा जा रहा है कि ये राजस्थान में पहली बार मॉड्यूलर वाटर हार्वेस्टिंग पिट तकनीक का उपयोग किया जाएगा. इससे बरसाती पानी का ज्यादातर हिस्सा भूगर्भ में रिचार्ज होगा और बाकी बचा पानी नियंत्रित रूप से द्रव्यवती नदी में पहुंचाया जाएगा.