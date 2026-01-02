डार्क जोन कैपिटल बनते जयपुर में बढ़ेगा वॉटर लेवल, 55.5 करोड़ की लागत से बड़ा प्रोजेक्ट

Published: Jan 02, 2026, 11:43 AM IST | Updated: Jan 02, 2026, 11:43 AM IST
Rajasthan Government Project
बरसाती पानी को शहर में रोकने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण JDA एक नवाचार करने जा रही है, जिसकी शुरुआत कालवाड़ रोड–खिरणी फाटक से होते हुए खातीपुरा ड्रेनेज प्रोजेक्ट से नई पहल होगी.
कहा जा रहा है कि ये राजस्थान में पहली बार मॉड्यूलर वाटर हार्वेस्टिंग पिट तकनीक का उपयोग किया जाएगा. इससे बरसाती पानी का ज्यादातर हिस्सा भूगर्भ में रिचार्ज होगा और बाकी बचा पानी नियंत्रित रूप से द्रव्यवती नदी में पहुंचाया जाएगा.