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पश्चिमी राजस्थान में 1359 करोड़ में बनेगा नया चमचमाता 4 लेन हाईवे, फर्राटे से दौड़ेगी गाड़ियां!

Edited bySneha AggarwalReported byBabulal Dhayal
Published: Jun 10, 2026, 04:46 PM|Updated: Jun 10, 2026, 04:46 PM

Rajasthan Development Project:  राजस्थान के विकास में एक और नई सौगात जुड़ने वाली है. केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर-बीकानेर नेशनल हाईवे को फोरलेन बनाने की मंजूरी दे दी हैं, जिससे अब लोगों को सफर आसान हो जाएगा. 
 

Nagaur Bikaner four lane National Highway1/6

Nagaur Bikaner four lane National Highway

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-62) के फोरलेन निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की है.
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Nagaur Bikaner four lane National Highway

इस परियोजना को लगभग 1359.33 करोड़ रुपये की लागत से बीओटी (टोल) मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिससे इससे पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने के साथ ही निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. साथ ही, औद्योगिक एवं पर्यटन गतिविधियों को भी गति मिलेगी.
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Nagaur Bikaner four lane National Highway

मुख्यमंत्री ने नागौर-बीकानेर फोरलेन परियोजना को स्वीकृति मिलने पर कहा कि डबल इंजन सरकार के विजन और सशक्त नेतृत्व में राजस्थान में आधारभूत संरचनाओं के विकास को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है. साथ ही, आधुनिक, सुरक्षित और सुगम सड़क नेटवर्क का प्रदेश में विस्तार हो रहा है.
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Nagaur Bikaner four lane National Highway

उन्होंने कहा कि इस परियोजना से नागौर और बीकानेर सहित नजदीकी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलेगी. साथ ही, यह परियोजना विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.
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Nagaur Bikaner four lane National Highway

नागौर और बीकानेर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे-62 को पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है. इस रास्ते से हर रोज हजारों वाहन आते-जाते हैं लेकिन बढ़ते ट्रैफिक की वजह से जाम, धीमी रफ्तार और दुर्घटनाओं जैसी समस्याएं सामने आ रही थी. इसके फोरलेन बनने के बाद लोगों का सफर आसान होने की उम्मीद जताई जा रही है.
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Nagaur Bikaner four lane National Highway

नागौर और बीकानेर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे-62 को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि सड़क चौड़ी होने के बाद सफर में वक्त कम लगेगा. साथ ही इससे व्यापार और उद्योगों को फायदा होगा.
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