/पश्चिमी राजस्थान में 1359 करोड़ में बनेगा नया चमचमाता 4 लेन हाईवे, फर्राटे से दौड़ेगी गाड़ियां!

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Nagaur Bikaner four lane National Highway नागौर और बीकानेर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे-62 को पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है. इस रास्ते से हर रोज हजारों वाहन आते-जाते हैं लेकिन बढ़ते ट्रैफिक की वजह से जाम, धीमी रफ्तार और दुर्घटनाओं जैसी समस्याएं सामने आ रही थी. इसके फोरलेन बनने के बाद लोगों का सफर आसान होने की उम्मीद जताई जा रही है.