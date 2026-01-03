दिल्ली से अलवर 160KM की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन, 37 हजार करोड़ से पूरा होगा काम

आने वाले दिनों में दिल्ली से अलवर का सफर और आसान होने वाला है. अब दूरी केवल 3 घंटे में पूरी हो जाएगी. नेशनल कैपिटल रिजन प्लानिंग बोर्ड की आरआरटीएस परियोजना के तहत दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पूरा हो गया है.