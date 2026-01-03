Zee Rajasthan
दिल्ली से अलवर 160KM की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन, 37 हजार करोड़ से पूरा होगा काम

Rajasthan Project:  दिल्ली से अलवर का सफर आने वाले दिनों में काफी आसान होने वाला है, जिससे आप केवल 3 घंटे में यात्रा पूरी कर लेंगे. यह कॉरिडोर 37 हजार करोड़ की लागत से बनाया जाएगा. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Jan 03, 2026, 03:50 PM IST | Updated: Jan 03, 2026, 03:50 PM IST
आने वाले दिनों में दिल्ली से अलवर का सफर और आसान होने वाला है. अब दूरी केवल 3 घंटे में पूरी हो जाएगी. नेशनल कैपिटल रिजन प्लानिंग बोर्ड की आरआरटीएस परियोजना के तहत दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पूरा हो गया है.
कहा जा रहा है कि दिल्ली-अलवर कॉरिडोर की शुरुआत साल 2027 में की जाएगी. नमो भारत रैपिड रेल (आरआरटीएस) परियोजना के तहत बनने वाला यह कॉरिडोर 37 हजार करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा.