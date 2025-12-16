जयपुर से दिल्ली बनेगा 6 लेन नया चमचमाता एक्सप्रेस-वे, 7 घंटे का सफर 3 घंटों में होगा पूरा!

भारत को आने वाले दिनों में एक ओर नया एक्सप्रेस-वे मिलने जा रहा है. ये एक्सप्रेस-वे दिल्ली को जयपुर से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, जिसका काम जून तक पूरा हो जाएगा. यह एक्सप्रेसवे दोनों शहरों के बीच की दूरी को सिर्फ 2.5 घंटे कर देगा. अभी दिल्ली से जयपुर जाने में 6 घंटे से अधिक समय लगता है.