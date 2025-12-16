जयपुर से दिल्ली बनेगा 6 लेन नया चमचमाता एक्सप्रेस-वे, 7 घंटे का सफर 3 घंटों में होगा पूरा!
Rajasthan Project: NHAI द्वारा एक नया 6 लेन एक्सप्रेस-वे बनाया जा रहा है, जो दिल्ली से जयपुर जाएगा. इससे अब 6-7 घंटे का सफर घटकर 2.5-3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा. कहा जा रहा है कि इसका काम जून तक पूरा हो सकता है.
Jaipur to Delhi 6 lane expressway
भारत को आने वाले दिनों में एक ओर नया एक्सप्रेस-वे मिलने जा रहा है. ये एक्सप्रेस-वे दिल्ली को जयपुर से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, जिसका काम जून तक पूरा हो जाएगा. यह एक्सप्रेसवे दोनों शहरों के बीच की दूरी को सिर्फ 2.5 घंटे कर देगा. अभी दिल्ली से जयपुर जाने में 6 घंटे से अधिक समय लगता है.
NHAI ने बताया है कि बांदीकुई और जयपुर रिंग रोड के बीच का हिस्सा लगभग तैयार है. इसके बाद, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए सीधे जयपुर पहुंचा जा सकता है. एक्सप्रेसवे को जयपुर से जोड़ने वाली नई 67 किलोमीटर लंबी लिंक रोड जून तक तैयार हो जाएगी. जिसके बाद सफर का समय अभी के मुकाबले आधा हो जाएगा.