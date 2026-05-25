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Vande Bharat Superfast Express 22 मई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने इसमें कोच बढ़ाए जाने पर उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. ट्रेन में 24 मई से 8 कोच को बदलकर 20 कोच कर दिए गए हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस इस मौके पर कहा था कि ट्रेन संख्या 26481/26482 जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अब यात्रियों को अधिक सीटें मिल सकेंगी.