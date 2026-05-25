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सफर ऐसा कि फ्लाइट भूल जाएंगे! 12 नए कोच लगते ही जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत हुई सुपरहिट

Edited bySneha AggarwalReported byKashi Ram
Published: May 25, 2026, 04:33 PM|Updated: May 25, 2026, 04:59 PM

Rajasthan Project: जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच चलने वाली वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कोच बढ़ाए जाने के बाद यात्रियों में भारी उत्साह देखा देखा जा रहा है. पहले यह ट्रेन 8 कोच के साथ संचालित हो रही थी लेकिन 24 मई से इसमें 20 कोच जोड़ दिए गए हैं. 
 

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Vande Bharat Superfast Express

जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच संचालित वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कोच बढ़ाए जाने पर यात्रियों ने उत्साह दर्शाया है. रविवार को ट्रेन में पहले ही दिन यात्रियों की ऑक्युपेंसी 118 फीसदी तक जा पहुंची. दरअसल जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच संचालित यह ट्रेन पहले 8 कोच के जरिए चल रही थी.
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22 मई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने इसमें कोच बढ़ाए जाने पर उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. ट्रेन में 24 मई से 8 कोच को बदलकर 20 कोच कर दिए गए हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस इस मौके पर कहा था कि ट्रेन संख्या 26481/26482 जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अब यात्रियों को अधिक सीटें मिल सकेंगी.
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ट्रेन में 2 एक्जीक्यूटिव चेयरकार, 16 वातानुकूलित चेयरकार और 2 ड्राइवर पावर कार सहित कुल 20 कोच रहेंगे, जिससे यात्रियों को अधिक सीट उपलब्ध होंगी. 24 मई से कोच बढ़ाए जाने से ट्रेन में यात्रियों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है. पहले दिन जोधपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में यात्रीभार 98 प्रतिशत रहा, जबकि दिल्ली से जोधपुर की ट्रेन में 118 प्रतिशत यात्रियों ने बुकिंग करवाई.
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वंदे भारत में 12 कोच बढ़ने से सीटों की संख्या बढ़ जाएगी. अभी एक कोच में 78 बर्थ होती हैं. इस हिसाब से 12 कोच बढ़ने से 936 सीट बढ़ जाएंगी. वहीं, अब ट्रेन में कुल 1512 सीट हों जाएंगी क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस में जोधपुर-दिल्ली और जयपुर-दिल्ली के बीच दोनों तरफ से वीकेंड पर ऑक्यूपेंसी 100 से 120 फीसदी तक पहुंच जाती है.
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ऐसे में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के कॉमर्शियल और ऑपरेटिंग विंग को ट्रेन में कोच बढ़ाने के निर्देश दिए थे. ट्रेन मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, अलवर, रेवाड़ी और गुरुग्राम स्टेशन पर रुकेगी. इस ट्रेन में कोच बढ़ने से न सिर्फ जयपुर, जोधपुर ट्रेन के यात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि जयपुर से आने-जाने वाले डबल डेकर ट्रेन के यात्रियों को भी नया विकल्प मिल सकेगा.
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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर में कहा था कि राजस्थान में धांगरा-बांदीकुई, अजमेर-चित्तौड़गढ़, लूनी-भीलड़ी, रेवाड़ी-खाटूवास एवं सवाई माधोपुर-जयपुर रेल खंडों पर डबलिंग कार्य प्रगति पर है. वहीं, मारवाड़ जंक्शन-मावली गेज कन्वर्जन, टनल निर्माण एवं नई रेल लाइनों का कार्य भी तीव्र गति से किया जा रहा है.
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पुष्कर एवं अंबाजी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने हेतु नई रेल लाइन परियोजनाओं पर भी कार्य जारी है. उन्होंने कहा कि अगले 10 महीनों में जोधपुर से हरिद्वार के लिए नई ट्रेन शुरू करने की तैयारी चल रही है. राजस्थान में रेलवे विकास हेतु वर्तमान में लगभग 10 हजार करोड़ का सालाना बजट दिया जा रहा है जबकि यूपीए शासनकाल में यह राशि मात्र 700 से 800 करोड़ रुपये हुआ करती थी.
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