Pushkar Camel Fair 2025: थार की रेत पर संस्कृति, संगीत और ऊंटों का मेला, जहां पहुंचते हैं विदेशी भी घूमने

पुष्कर मेला जिसे पुष्कर ऊंट उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के पुष्कर शहर में प्रतिवर्ष अक्टूबर और नवंबर (कार्तिक माह) के दौरान आयोजित होने वाला एक सप्ताह भर चलने वाला विश्व प्रसिद्ध उत्सव है. यह मेला दुनिया के सबसे बड़े ऊंट और पशुधन मेलों में से एक है और देश-विदेश के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है.