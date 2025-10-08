Pushkar Camel Fair 2025: थार की रेत पर संस्कृति, संगीत और ऊंटों का मेला, जहां पहुंचते हैं विदेशी भी घूमने
Pushkar Mela 2025: पुष्कर मेला विश्व का सबसे बड़ा ऊंट और पशुधन उत्सव है, जो अक्टूबर-नवंबर में एक सप्ताह तक चलता है. इसमें मटका फोड़, मूंछ प्रतियोगिताएं और क्रिकेट मैच होते हैं. यह मेला सांस्कृतिक और धार्मिक समागम का केंद्र है.
Published: Oct 08, 2025, 02:58 PM IST | Updated: Oct 08, 2025, 02:58 PM IST
1/8
पुष्कर मेला 2025
1/8
पुष्कर मेला जिसे पुष्कर ऊंट उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के पुष्कर शहर में प्रतिवर्ष अक्टूबर और नवंबर (कार्तिक माह) के दौरान आयोजित होने वाला एक सप्ताह भर चलने वाला विश्व प्रसिद्ध उत्सव है. यह मेला दुनिया के सबसे बड़े ऊंट और पशुधन मेलों में से एक है और देश-विदेश के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है.
2/8
विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला
2/8
पुष्कर उत्सव मुख्य रूप से ऊंटों और पशुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से इसे विश्व का सबसे बड़ा ऊंट उत्सव कहा जाता है. यह राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति और पशुधन परंपरा का एक अद्भुत प्रदर्शन होता है.