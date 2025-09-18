कौन थी मेवाड़ की हाड़ी रानी? जिन्होंने अपने पति के लिए काटकर हाथ में रख दिया था सिर
Hadi Rani: 16वीं सदी में राव रतन सिंह की पत्नी हाड़ी रानी ने देश रक्षा को पति के प्रेम से ऊपर रखा. युद्ध में पति का ध्यान भंग न हो, इसलिए उन्होंने अपना सिर काटकर भेज दिया. इस बलिदान से रतन सिंह ने पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी और विजय पाई.
इतिहास की पृष्ठभूमि
यह घटना 16वीं सदी की है. मेवाड़ के राजा राज सिंह के सामंत थे राव चुंडावत रतन सिंह. रतन सिंह का विवाह हाड़ा राजपूत की सुंदर युवती सलेह कंवर से हुआ, जिसे प्यार से हाड़ी रानी कहा जाता था.
राजा-रानी का बंधन
रानी हाड़ी और राजा रतन सिंह के बीच गहरी मोहब्बत थी. राजा जब युद्ध हेतु निकलने की तैयारी करने लगे, तो रानी ने पुरा होसला दिखाया. राजा चाहते थे कि रानी साथ रहे, लेकिन युद्ध की जिम्मेदारी ने उन्हें अलग कर दिया.