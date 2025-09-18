कौन थी मेवाड़ की हाड़ी रानी? जिन्होंने अपने पति के लिए काटकर हाथ में रख दिया था सिर

Hadi Rani: 16वीं सदी में राव रतन सिंह की पत्नी हाड़ी रानी ने देश रक्षा को पति के प्रेम से ऊपर रखा. युद्ध में पति का ध्यान भंग न हो, इसलिए उन्होंने अपना सिर काटकर भेज दिया. इस बलिदान से रतन सिंह ने पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी और विजय पाई.