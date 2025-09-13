Zee Rajasthan
mobile app

क्या आपने देखी है रेगिस्तान में नागिन जैसी लहराती नदी? पढ़ें चौंकाने वाली कहानी!

Luni River: थार के रेगिस्तान में बहने वाली लूणी नदी नाग पहाड़ से निकलकर कच्छ के रण तक जाती है. इसकी सर्पिलाकार लहरदार धारा इसे अनोखा बनाती है. बालोतरा तक मीठा और बाद में खारा पानी लिए यह नदी खेती, पशुपालन और गांवों की प्यास बुझाने का आधार है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 13, 2025, 07:52 PM IST | Updated: Sep 13, 2025, 07:52 PM IST
1/7

Luni River

Luni River1/7
थार के सुनहरे रेगिस्तान में बहने वाली लूणी नदी अपनी अनोखी और लहरदार धारा के लिए पहचानी जाती है. नाग पहाड़ से जन्म लेने वाली यह नदी अजमेर से लेकर कच्छ के रण तक कई जिलों की प्यास बुझाती है. कभी मीठा और कभी खारा पानी लिए, यह नदी मरुस्थल में खेती, पशुपालन और हरियाली की जीवनरेखा साबित होती है.
2/7

Luni River

Luni River2/7
दूर से जब लूणी नदी बहती हुई नजर आती है तो लगता है जैसे रेत पर कोई चांदी की नागिन नृत्य कर रही हो. इसकी टेढ़ी-मेढ़ी चाल और लगातार बदलती दिशा इसे बाकी नदियों से अलग पहचान देती है. यही वजह है कि इसे “सर्पिलाकार लूणी” कहा जाता है. रेगिस्तान के टीलों और चट्टानी ढलानों से टकराते हुए इसका प्रवाह बार-बार अपना रुख मोड़ता है.