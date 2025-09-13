क्या आपने देखी है रेगिस्तान में नागिन जैसी लहराती नदी? पढ़ें चौंकाने वाली कहानी!
Luni River: थार के रेगिस्तान में बहने वाली लूणी नदी नाग पहाड़ से निकलकर कच्छ के रण तक जाती है. इसकी सर्पिलाकार लहरदार धारा इसे अनोखा बनाती है. बालोतरा तक मीठा और बाद में खारा पानी लिए यह नदी खेती, पशुपालन और गांवों की प्यास बुझाने का आधार है.
Published: Sep 13, 2025, 07:52 PM IST | Updated: Sep 13, 2025, 07:52 PM IST
Luni River
थार के सुनहरे रेगिस्तान में बहने वाली लूणी नदी अपनी अनोखी और लहरदार धारा के लिए पहचानी जाती है. नाग पहाड़ से जन्म लेने वाली यह नदी अजमेर से लेकर कच्छ के रण तक कई जिलों की प्यास बुझाती है. कभी मीठा और कभी खारा पानी लिए, यह नदी मरुस्थल में खेती, पशुपालन और हरियाली की जीवनरेखा साबित होती है.
Luni River
दूर से जब लूणी नदी बहती हुई नजर आती है तो लगता है जैसे रेत पर कोई चांदी की नागिन नृत्य कर रही हो. इसकी टेढ़ी-मेढ़ी चाल और लगातार बदलती दिशा इसे बाकी नदियों से अलग पहचान देती है. यही वजह है कि इसे “सर्पिलाकार लूणी” कहा जाता है. रेगिस्तान के टीलों और चट्टानी ढलानों से टकराते हुए इसका प्रवाह बार-बार अपना रुख मोड़ता है.