क्या आपने देखी है रेगिस्तान में नागिन जैसी लहराती नदी? पढ़ें चौंकाने वाली कहानी!

दूर से जब लूणी नदी बहती हुई नजर आती है तो लगता है जैसे रेत पर कोई चांदी की नागिन नृत्य कर रही हो. इसकी टेढ़ी-मेढ़ी चाल और लगातार बदलती दिशा इसे बाकी नदियों से अलग पहचान देती है. यही वजह है कि इसे “सर्पिलाकार लूणी” कहा जाता है. रेगिस्तान के टीलों और चट्टानी ढलानों से टकराते हुए इसका प्रवाह बार-बार अपना रुख मोड़ता है.