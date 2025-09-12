Mughals: मुगल बादशाहों के बारे में इतिहास में कई चर्चित और विवादास्पद कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें उनके हरम और शाही शौक का जिक्र प्रमुखता से होता है. इनमें से एक चौंकाने वाली कहानी उस मुगल बादशाह की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी ही बेटी से विवाह कर लिया था. इतिहासकारों के अनुसार, इस बादशाह ने यह असामान्य और विवादित निर्णय अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद लिया था. यह घटना मुगल साम्राज्य के वैभव और नैतिकता को लेकर कई सवाल खड़े करती है, जो आज भी इतिहास प्रेमियों और विद्वानों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.