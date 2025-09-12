Zee Rajasthan
Mughal: वो मुगल शहजादी जिसने अपने ही पिता से कर लिया निकाह!

Mughals: मुगल बादशाहों के बारे में इतिहास में कई चर्चित और विवादास्पद कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें उनके हरम और शाही शौक का जिक्र प्रमुखता से होता है. इनमें से एक चौंकाने वाली कहानी उस मुगल बादशाह की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी ही बेटी से विवाह कर लिया था. इतिहासकारों के अनुसार, इस बादशाह ने यह असामान्य और विवादित निर्णय अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद लिया था. यह घटना मुगल साम्राज्य के वैभव और नैतिकता को लेकर कई सवाल खड़े करती है, जो आज भी इतिहास प्रेमियों और विद्वानों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

Published: Sep 12, 2025, 12:40 PM IST | Updated: Sep 12, 2025, 12:40 PM IST
मुगल वंश ने भारत पर कई शताब्दियों तक शासन किया, और इस दौरान उन्होंने देश में अनेक भव्य इमारतें और स्मारक बनवाए, जो आज भी भारतीय वास्तुकला की शोभा बढ़ाते हैं. हालांकि, मुगलों के निजी जीवन को लेकर भी इतिहास में कई विवादास्पद कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें उनके रहन-सहन, हरम की रहस्यमयी कहानियां और क्रूरता के किस्से प्रमुख हैं.
इनमें से एक सबसे चौंकाने वाला दावा शाहजहां के बारे में किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि यह महान मुगल बादशाह ने अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के बाद अपनी ही बेटी जहांआरा बेगम से विवाह कर लिया था. यह अफवाह यूरोपीय यात्रियों और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा फैलाई गई मानी जाती है, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इसे निराधार गॉसिप करार देते हैं, क्योंकि कोई ठोस प्रमाण या समकालीन गवाह इसका समर्थन नहीं करते.