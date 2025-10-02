क्या आप जानते हैं? मुगल दरबार की वो शहजादी जिसे अपने साथ मिलाने के लिए अंग्रेज और डच में छिड़ी थी जंग!

जहांआरा बेगम, जो शाहजहां की सबसे प्रिय बेटी थीं, का प्रभाव दरबार और सम्राट दोनों पर गहरा था. यही कारण था कि विदेशी व्यापारी अक्सर उन्हें उपहार भेजते थे. इन उपहारों का मकसद केवल सम्मान नहीं था, बल्कि उनके माध्यम से अपना काम निकलवाना भी होता था.