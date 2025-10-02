क्या आप जानते हैं? मुगल दरबार की वो शहजादी जिसे अपने साथ मिलाने के लिए अंग्रेज और डच में छिड़ी थी जंग!
Mughal: जहांआरा बेगम मुगल दरबार की सबसे प्रभावशाली शहजादी थीं. अंग्रेज और डच व्यापारी उन्हें उपहार देकर अपने हित साधते थे. उनकी कूटनीति से मुगलों के विदेशी संबंध मजबूत हुए और यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में अपना प्रभुत्व जमाया.
Published: Oct 02, 2025, 12:58 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 12:58 PM IST
1/7
Mughal
1/7
मुगल काल में दरबार केवल राजनीति और सत्ता का केंद्र नहीं था, बल्कि व्यापार और कूटनीति का भी अहम मैदान था. इस दौरान कई विदेशी व्यापारी भारत में अपनी जगह बनाने के लिए तरह-तरह के उपाय करते थे. अंग्रेज और डच व्यापारी भी इनमें शामिल थे.
2/7
Mughal
2/7
जहांआरा बेगम, जो शाहजहां की सबसे प्रिय बेटी थीं, का प्रभाव दरबार और सम्राट दोनों पर गहरा था. यही कारण था कि विदेशी व्यापारी अक्सर उन्हें उपहार भेजते थे. इन उपहारों का मकसद केवल सम्मान नहीं था, बल्कि उनके माध्यम से अपना काम निकलवाना भी होता था.