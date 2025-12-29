अरावली ने इस युद्ध में महाराणा प्रताप को दिलाई थी जीत, दुश्मन सेना के छुटा दिए थे छक्के!
Rajasthan Quiz: हल्दीघाटी और अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में महाराणा प्रताप ने पहाड़ी युद्ध और ‘सर्प व्यूह’ रणनीति से मुगल सेना को उलझा दिया. 1576 के युद्ध में अकबर की सेना को भारी नुकसान हुआ और वह प्रताप को पकड़े बिना खाली हाथ लौट गई.
Published: Dec 29, 2025, 06:49 PM IST | Updated: Dec 29, 2025, 06:49 PM IST
अरावली की जिन पहाड़ियों को आज लोग सामान्य पहाड़ मानकर देखते हैं, वही पहाड़ कभी मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी चुनौती बन गए थे. इतिहास गवाह है कि अकबर की विशाल और प्रशिक्षित सेना भी इस पर्वतमाला को पूरी तरह पार नहीं कर पाई थी. खासकर हल्दीघाटी और उसके आसपास का दुर्गम इलाका ऐसा था, जहां महाराणा प्रताप ने मुगलों के मंसूबों पर पानी फेर दिया.
साल 1576 में लड़ा गया हल्दीघाटी का युद्ध अरावली की पहाड़ियों के बीच हुआ था. इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे. दूसरी ओर महाराणा प्रताप अपने सीमित संसाधनों और छोटी सेना के साथ मातृभूमि की रक्षा में डटे थे. यह युद्ध केवल ताकत का नहीं, बल्कि रणनीति और भूगोल की समझ का भी था.