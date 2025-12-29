अरावली ने इस युद्ध में महाराणा प्रताप को दिलाई थी जीत, दुश्मन सेना के छुटा दिए थे छक्के!

अरावली की जिन पहाड़ियों को आज लोग सामान्य पहाड़ मानकर देखते हैं, वही पहाड़ कभी मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी चुनौती बन गए थे. इतिहास गवाह है कि अकबर की विशाल और प्रशिक्षित सेना भी इस पर्वतमाला को पूरी तरह पार नहीं कर पाई थी. खासकर हल्दीघाटी और उसके आसपास का दुर्गम इलाका ऐसा था, जहां महाराणा प्रताप ने मुगलों के मंसूबों पर पानी फेर दिया.