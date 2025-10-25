भारत के इन राज्यों में पाया जाता है सबसे ज्यादा सोना, राजस्थान का नंबर जान चौंक जाएंगे आप!

हाल ही में हुए एक अध्ययन में पता चला है कि भारत में सोने के भंडार के मामले में कुछ राज्य सबसे आगे हैं. बिहार इस मामले में पहले नंबर पर है, यहां लगभग 222.8 मिलियन टन सोना पाया गया है. खासकर जमुई जिले के “जमुई गोल्ड रिज़र्व्स” को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है. राजस्थान दूसरे स्थान पर है, यहां अनुमानित 125.9 मिलियन टन सोने के भंडार हैं, जिसमें “भूकिया‑जगपुरा गोल्ड बेल्ट” महत्वपूर्ण है. कर्नाटक तीसरे स्थान पर है, यहां लगभग 103 मिलियन टन सोना मौजूद है.