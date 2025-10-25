Zee Rajasthan
भारत के इन राज्यों में पाया जाता है सबसे ज्यादा सोना, राजस्थान का नंबर जान चौंक जाएंगे आप!

Gold Mines In India: भारत में सोने के सबसे बड़े भंडार बिहार, राजस्थान और कर्नाटक में हैं. इसी के साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में बांसवाड़ा के खाकरिया गांव में सोने की तीसरी खान मिली है, जिसमें 222 टन शुद्ध सोना और अन्य खनिज पाए गए हैं.

Oct 25, 2025
हाल ही में हुए एक अध्ययन में पता चला है कि भारत में सोने के भंडार के मामले में कुछ राज्य सबसे आगे हैं. बिहार इस मामले में पहले नंबर पर है, यहां लगभग 222.8 मिलियन टन सोना पाया गया है. खासकर जमुई जिले के “जमुई गोल्ड रिज़र्व्स” को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है. राजस्थान दूसरे स्थान पर है, यहां अनुमानित 125.9 मिलियन टन सोने के भंडार हैं, जिसमें “भूकिया‑जगपुरा गोल्ड बेल्ट” महत्वपूर्ण है. कर्नाटक तीसरे स्थान पर है, यहां लगभग 103 मिलियन टन सोना मौजूद है.
इसके बाद आंध्र प्रदेश में लगभग 15 मिलियन टन, उत्तर प्रदेश में 13 मिलियन टन, और पश्चिम बंगाल में 12 मिलियन टन सोना पाया गया है. झारखंड में लगभग 10.08 मिलियन टन, मध्य प्रदेश में 7.9 मिलियन टन, और छत्तीसगढ़ में 4.8 मिलियन टन सोना है. इन राज्यों में प्रमुख खनिज क्षेत्र जैसे “रामगिरी गोल्ड फील्ड्स”, “सोनभद्र गोल्ड रिज़र्व्स”, “सोनपाटा गोल्ड रिज़र्व्स”, “कुंदरकोचा गोल्ड माइन्स”, “हारदा गोल्ड डिपॉज़िट्स” और “बालोद गोल्ड रिज़र्व्स” हैं.