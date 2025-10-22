क्या आप जानते हैं दिल्ली पर राज करने वाले पहले राजपूत राजा कौन थे?
Rajasthan Quiz: दिल्ली के पहले राजपूत शासक अनंगपाल तोमर ने 11वीं शताब्दी में तोमर वंश की स्थापना की और लालकोट किला बनाकर दिल्ली को राजधानी बनाया. बाद में चौहान वंश ने तोमरों को पराजित किया और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजा बने.
Published: Oct 22, 2025, 12:43 PM IST | Updated: Oct 22, 2025, 12:43 PM IST
दिल्ली, जो आज भारत की राजधानी है, कभी एक छोटे से किले के रूप में उभरी थी. इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले पहले राजपूत शासक राजा अनंगपाल तोमर थे. वे 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने इस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाकर इसे प्रसिद्धि दिलाई.
अनंगपाल तोमर को दिल्ली की नींव रखने वाला शासक माना जाता है. उन्होंने यहां अपने शासन की शुरुआत की और लालकोट नामक किले का निर्माण कराया, जो उस समय दिल्ली का प्रमुख गढ़ बना. लालकोट ही बाद में "दिल्ली" के नाम से प्रसिद्ध हुआ. इस किले की दीवारें और स्थापत्य कला आज भी उनके वैभव और दूरदर्शिता की गवाही देती हैं.