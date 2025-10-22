क्या आप जानते हैं दिल्ली पर राज करने वाले पहले राजपूत राजा कौन थे?

अनंगपाल तोमर को दिल्ली की नींव रखने वाला शासक माना जाता है. उन्होंने यहां अपने शासन की शुरुआत की और लालकोट नामक किले का निर्माण कराया, जो उस समय दिल्ली का प्रमुख गढ़ बना. लालकोट ही बाद में "दिल्ली" के नाम से प्रसिद्ध हुआ. इस किले की दीवारें और स्थापत्य कला आज भी उनके वैभव और दूरदर्शिता की गवाही देती हैं.