क्या आप जानते हैं? दीपावली पर राजस्थान का गुर्जर समाज क्यों करता है छांट भरने की परंपरा!

गुर्जर समाज के लोग दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी पूजन से पहले अपने पूर्वजों को याद करते हैं और तर्पण करते हैं. परंपरा के अनुसार, यह तर्पण श्राद्ध पक्ष में नहीं बल्कि दीपावली के दिन ही संपन्न किया जाता है. समाज के लोग परिवार, मोहल्ला और गोत्र के सभी सदस्यों के साथ सामूहिक रूप से जलाशयों और तालाबों में जाकर तर्पण करते हैं.