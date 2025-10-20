क्या आप जानते हैं? दीपावली पर राजस्थान का गुर्जर समाज क्यों करता है छांट भरने की परंपरा!
Rajasthan Quiz: गुर्जर समाज में दीपावली पर छांट भरने की परंपरा निभाई जाती है. इस दिन परिवार, मोहल्ला और गोत्र के लोग जलाशयों पर जाकर पूर्वजों को तर्पण अर्पित करते हैं. यह श्रद्धा, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है.
Published: Oct 20, 2025, 03:52 PM IST | Updated: Oct 20, 2025, 03:52 PM IST
1/7
Rajasthan Quiz
1/7
भारत विविधताओं का देश है, जहां हर क्षेत्र की अपनी संस्कृति, भाषा और रीति-रिवाज देखने को मिलते हैं. इसी सांस्कृतिक धरोहर में गुर्जर समाज की छांट भरने की परंपरा खास स्थान रखती है. यह परंपरा दीपावली के दिन निभाई जाती है और समाज की विशेष पहचान बन चुकी है.
2/7
Rajasthan Quiz
2/7
गुर्जर समाज के लोग दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी पूजन से पहले अपने पूर्वजों को याद करते हैं और तर्पण करते हैं. परंपरा के अनुसार, यह तर्पण श्राद्ध पक्ष में नहीं बल्कि दीपावली के दिन ही संपन्न किया जाता है. समाज के लोग परिवार, मोहल्ला और गोत्र के सभी सदस्यों के साथ सामूहिक रूप से जलाशयों और तालाबों में जाकर तर्पण करते हैं.