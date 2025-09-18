क्या आप जानते हैं? मुगलों की ये एक भूल बन गई थी उनके पतन का कारण!
Mughal: मुगल शासनकाल में 1608 में विलियम हॉकिंस जहाज 'हेक्टर' के साथ सूरत पहुंचा और जहांगीर को प्रभावित कर अंग्रेजों को पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति दिलाई. यहीं से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ी, जिसने आगे चलकर देश को गुलामी की ओर धकेला.
गुलामी की राह
भारत का इतिहास कई उतार-चढ़ाव और संघर्षों से भरा हुआ है. इन्हीं घटनाओं में एक ऐसा अध्याय भी है, जिसने आगे चलकर देश को गुलामी की राह पर धकेल दिया. यह कहानी उस अंग्रेज की है, जिसने अपने चातुर्य और चापलूसी से मुगलों का विश्वास जीता और अंग्रेजी हुकूमत की नींव रखी.
ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज सूरत आया
24 अगस्त 1608 को इंग्लैंड से आया ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज 'हेक्टर' सूरत के बंदरगाह पर लंगर डालता है. इस जहाज का कैप्टन था विलियम हॉकिंस, जो आगे चलकर अंग्रेजों की भारत में पकड़ मजबूत करने का रास्ता बना. उस समय सूरत मुगल साम्राज्य का एक अहम व्यापारिक केंद्र था, जहां से विभिन्न देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था. कंपनी का मकसद यहां अपनी व्यापारिक गतिविधियां शुरू करना था, लेकिन इसके लिए बादशाह की इजाजत जरूरी थी.