24 अगस्त 1608 को इंग्लैंड से आया ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज 'हेक्टर' सूरत के बंदरगाह पर लंगर डालता है. इस जहाज का कैप्टन था विलियम हॉकिंस, जो आगे चलकर अंग्रेजों की भारत में पकड़ मजबूत करने का रास्ता बना. उस समय सूरत मुगल साम्राज्य का एक अहम व्यापारिक केंद्र था, जहां से विभिन्न देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था. कंपनी का मकसद यहां अपनी व्यापारिक गतिविधियां शुरू करना था, लेकिन इसके लिए बादशाह की इजाजत जरूरी थी.