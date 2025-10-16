लोगों को तड़पते देखना चाहती थी रानी, इस मुगल बादशाह ने बीच दरिया पलटवा दी थी नाव!

भारत का इतिहास वीर योद्धाओं और महान सम्राटों की कहानियों से भरा पड़ा है. लेकिन कुछ ऐसे भी शासक हुए, जिनकी गलतियों ने पूरे साम्राज्य को शर्मसार कर दिया. ऐसी ही एक कहानी है मुगल सम्राट जहांदार शाह की, जिसने एक महिला के प्यार में पड़कर सत्ता और सम्मान दोनों खो दिए.