लोगों को तड़पते देखना चाहती थी रानी, इस मुगल बादशाह ने बीच दरिया पलटवा दी थी नाव!

Mughal: मुगल सम्राट जहांदार शाह एक महिला लालकुंवर के प्यार में अंधा होकर सत्ता और सम्मान दोनों गंवा बैठा. उसकी क्रूरता, विलासिता और अय्याशी ने साम्राज्य को शर्मसार किया. अंततः भतीजे फ़र्रुख़सियर ने 1713 में दोनों को बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 16, 2025, 12:25 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 12:25 PM IST
भारत का इतिहास वीर योद्धाओं और महान सम्राटों की कहानियों से भरा पड़ा है. लेकिन कुछ ऐसे भी शासक हुए, जिनकी गलतियों ने पूरे साम्राज्य को शर्मसार कर दिया. ऐसी ही एक कहानी है मुगल सम्राट जहांदार शाह की, जिसने एक महिला के प्यार में पड़कर सत्ता और सम्मान दोनों खो दिए.
जहांदार शाह 29 मार्च 1712 को मुगल गद्दी पर बैठा था. शुरुआत से ही वह एक कमजोर और विलासी शासक माना गया. सत्ता संभालने के कुछ ही समय बाद उसकी जिंदगी में लालकुंवर नाम की एक महिला आई, जिसकी सुंदरता और आवाज ने उसे पूरी तरह दीवाना बना दिया.