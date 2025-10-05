क्या आप जानते हैं? सबसे ज्यादा डरपोक था यह मुगल शासक!

मुगल सम्राट हुमायूं भारतीय इतिहास का एक ऐसा नाम है, जिसके जीवन में हार, संघर्ष और वापसी तीनों का अनोखा संगम देखने को मिलता है. विरोधियों से कई बार हारने और भागने के आरोपों के बावजूद हुमायूं का जीवन केवल पराजय की कहानी नहीं, बल्कि धैर्य और रणनीति का भी उदाहरण है.