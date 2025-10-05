क्या आप जानते हैं? सबसे ज्यादा डरपोक था यह मुगल शासक!
Mughal: मुगल सम्राट हुमायूं ने शेरशाह सूरी से हारकर कई बार जान बचाई और 15 साल निर्वासन में रहे. यह भागना डर नहीं, बल्कि रणनीति थी. बाद में 1555 में उसने फिर से दिल्ली पर कब्जा किया, पर एक साल बाद उसकी मृत्यु हो गई.
मुगल सम्राट हुमायूं भारतीय इतिहास का एक ऐसा नाम है, जिसके जीवन में हार, संघर्ष और वापसी तीनों का अनोखा संगम देखने को मिलता है. विरोधियों से कई बार हारने और भागने के आरोपों के बावजूद हुमायूं का जीवन केवल पराजय की कहानी नहीं, बल्कि धैर्य और रणनीति का भी उदाहरण है.
हुमायूं, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का बेटा था. बाबर की मृत्यु के बाद उसने 1530 में दिल्ली की गद्दी संभाली. लेकिन उसके शासनकाल की शुरुआत से ही मुश्किलें उसके साथ रहीं. न केवल बाहरी दुश्मन, बल्कि परिवार के अंदर की राजनीति भी उसके लिए चुनौती बन गई.