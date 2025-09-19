Rajasthan Quiz: राजस्थान में जयगढ़ का खजाना अकबर के सेनापति राजा मानसिंह से जुड़ा है. माना जाता है कि उन्होंने युद्धों और अफगानिस्तान से लूटे धन को आमेर व जयगढ़ किलों की सात टंकियों में छुपाया. 1976 में खोज हुई, पर सरकार ने कुछ न मिलने की घोषणा की.