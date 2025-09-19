Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस किले में छिपा है अकबर के सेनापति का खजाना!

Rajasthan Quiz: राजस्थान में जयगढ़ का खजाना अकबर के सेनापति राजा मानसिंह से जुड़ा है. माना जाता है कि उन्होंने युद्धों और अफगानिस्तान से लूटे धन को आमेर व जयगढ़ किलों की सात टंकियों में छुपाया. 1976 में खोज हुई, पर सरकार ने कुछ न मिलने की घोषणा की.

Published: Sep 19, 2025, 02:48 PM IST | Updated: Sep 19, 2025, 02:48 PM IST
राजस्थान का इतिहास केवल वीरता और युद्ध की गाथाओं से ही नहीं, बल्कि रहस्यमयी खजानों की कहानियों से भी भरा हुआ है. इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम है जयगढ़ के खजाने का. यह खजाना अकबर के सेनापति और आमेर के राजा मानसिंह से जुड़ा माना जाता है.
राजा मानसिंह मुगलों के दरबार में ऊंचे पद पर थे. उन्होंने कई युद्ध अभियानों का नेतृत्व किया और इन अभियानों से अपार धन अर्जित किया. कहा जाता है कि उन्होंने यह संपत्ति आमेर किले और जयगढ़ किले में छुपाई थी.