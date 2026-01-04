Zee Rajasthan
राजस्थान के इस गांव में कोई भी नहीं पीता है शराब, 95 फीसदी लोगों को नहीं पता होगा नाम!

Rajasthan Quiz: कोटा से 31 किमी दूर उदपुरिया गांव अपनी अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है. यहां दशकों से मांस और शराब का सेवन नहीं होता. गांव में विभिन्न जातियां रहती हैं और लोग सामूहिक निर्णय से सामाजिक अनुशासन व वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं.

Published: Jan 04, 2026, 03:42 PM IST
राजस्थान के कुछ गांव अपनी अलग परंपराओं के कारण पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं. ऐसा ही एक गांव कोटा जिले से करीब 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उदपुरिया है. जोकि अपनी भी एक अनूठी पहचान रखता है. इसकी खास बात यह है कि यह गांव लंबे समय से मांस और शराब के सेवन से लगभग पूरी तरह दूर है.
यहां तक कि इस पूरे गांव में न तो कोई मांस की दुकान है और न ही कोई शराब का ठेका. गांव में मीणा, बैरवां, जांगिड़, नायक और ब्राह्मण सहित कई जातियों के लोग एक-साथ मिलकर रहते हैं. बताते हैं कि शुरुआत में यह परंपरा केवल मीणा समाज से जुड़ी रही, लेकिन समय बीतने के साथ बाकी समुदाए और जाति के लोगों ने भी इसे अपनाकर पूरे गांव की पहचान बना दी.