क्या आप जानते हैं किस-किस मुगल बादशाह ने हिंदू राजकुमारियों से शादी की थी?
Mughal: मुगल शासकों ने राजनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए कई हिंदू राजकुमारियों से विवाह किए. अकबर-जोधा बाई, जहांगीर-मन बाई, शाहजहां-अनूप कुंवर बाई, औरंगजेब-अनुराधा बाई जैसे रिश्तों ने मुगल-राजपूत संबंधों को नई दिशा दी.
Published: Oct 25, 2025, 01:00 PM IST | Updated: Oct 25, 2025, 01:00 PM IST
भारत के मध्यकालीन इतिहास में मुगल शासक अपनी सत्ता, प्रशासन और कूटनीति के लिए प्रसिद्ध रहे हैं. लेकिन इन शासकों ने केवल युद्ध और शासन के बल पर ही नहीं, बल्कि वैवाहिक संबंधों के ज़रिए भी अपने साम्राज्य को मज़बूत किया. कई मुगल बादशाहों ने हिंदू राजकुमारियों से विवाह कर राजनीतिक और सामाजिक एकता की नई मिसाल पेश की.
सबसे पहले बादशाह अकबर का नाम इस सूची में आता है. उन्होंने कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया था. इनमें आमेर के राजा भारमल की पुत्री राजकुमारी हरका बाई सबसे प्रसिद्ध रहीं, जिन्हें इतिहास में जोधा बाई के नाम से जाना जाता है. इस विवाह के बाद मुगलों और राजपूतों के बीच संबंध और भी प्रगाढ़ हुए.