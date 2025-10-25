क्या आप जानते हैं किस-किस मुगल बादशाह ने हिंदू राजकुमारियों से शादी की थी?

भारत के मध्यकालीन इतिहास में मुगल शासक अपनी सत्ता, प्रशासन और कूटनीति के लिए प्रसिद्ध रहे हैं. लेकिन इन शासकों ने केवल युद्ध और शासन के बल पर ही नहीं, बल्कि वैवाहिक संबंधों के ज़रिए भी अपने साम्राज्य को मज़बूत किया. कई मुगल बादशाहों ने हिंदू राजकुमारियों से विवाह कर राजनीतिक और सामाजिक एकता की नई मिसाल पेश की.