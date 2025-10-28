Zee Rajasthan
कौन था वो मुगल बादशाह जिसने बनवाया 12 किलो का सोने का सिक्का?

Mughal: मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बनवाया गया 12 किलो का शुद्ध सोने का 1000 तोले वाला सिक्का 1970 में निजाम के खजाने से रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था. भारत सरकार ने अब 400 साल पुराने इस अनमोल ऐतिहासिक सिक्के की फिर से खोज शुरू कर दी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 28, 2025, 12:25 PM IST | Updated: Oct 28, 2025, 12:25 PM IST
भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य का दौर स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है. बाबर से लेकर बहादुर शाह ज़फर तक, हर सम्राट ने अपने शासनकाल में कुछ न कुछ ऐसा किया जो आज इतिहास के पन्नों में अमर है. इन्हीं में से एक थे सम्राट जहांगीर, जिन्होंने न सिर्फ अपने प्रशासन और कला-प्रेम के लिए नाम कमाया, बल्कि ऐसे अनोखे सिक्के भी बनवाए जो आज रहस्य बन चुके हैं.
जहांगीर, जो अकबर के पुत्र थे, ने 1605 से 1627 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया. अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने आगरा की टकसाल में शुद्ध सोने के दो विशाल सिक्के बनवाए थे. यह सिक्के 1000 तोले के थे और इनका वजन करीब 12 किलो बताया जाता है. इतिहासकारों के मुताबिक, ऐसा बड़ा सोने का सिक्का पहले कभी नहीं बना था.