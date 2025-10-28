कौन था वो मुगल बादशाह जिसने बनवाया 12 किलो का सोने का सिक्का?

भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य का दौर स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है. बाबर से लेकर बहादुर शाह ज़फर तक, हर सम्राट ने अपने शासनकाल में कुछ न कुछ ऐसा किया जो आज इतिहास के पन्नों में अमर है. इन्हीं में से एक थे सम्राट जहांगीर, जिन्होंने न सिर्फ अपने प्रशासन और कला-प्रेम के लिए नाम कमाया, बल्कि ऐसे अनोखे सिक्के भी बनवाए जो आज रहस्य बन चुके हैं.