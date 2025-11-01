क्या आप जानते हैं? वो मुगल बादशाह जिसने अपने भाई का काट दिया था सिर!

इतिहासकारों के अनुसार, औरंगज़ेब का बड़ा बेटा मुहम्मद अकबर उसके शासन से असंतुष्ट था. अकबर ने मराठा शासक संभाजी के साथ मिलकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था. यह बगावत औरंगज़ेब को नागवार गुजरी. सत्ता को खतरा महसूस करते हुए उसने अपने ही बेटे को बंदी बनवाया और सज़ा के तौर पर उसकी आंखें फुड़वा दीं. यह घटना इतनी भयावह थी कि दरबार में सन्नाटा छा गया और लोगों में औरंगज़ेब के प्रति डर घर कर गया.