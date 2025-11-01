क्या आप जानते हैं? वो मुगल बादशाह जिसने अपने भाई का काट दिया था सिर!
Mughal: औरंगज़ेब ने सत्ता के लिए भाई दारा शिकोह का सिर कटवाया, पिता शाहजहां को कैद किया और विद्रोही बेटे मुहम्मद अकबर की आंखें फुड़वा दीं. उसकी क्रूरता और धार्मिक कठोरता ने उसे मुगल इतिहास का सबसे विवादित बादशाह बना दिया.
Published: Nov 01, 2025, 02:16 PM IST | Updated: Nov 01, 2025, 02:16 PM IST
मुगल इतिहास में औरंगज़ेब का नाम एक ऐसे शासक के रूप में दर्ज है, जिसने सत्ता पाने के लिए अपने ही परिवार का खून बहाने से भी परहेज़ नहीं किया. उसके शासनकाल को जहां एक ओर विस्तार और अनुशासन के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर उसकी क्रूरता और धार्मिक कट्टरता ने उसे सबसे विवादित बादशाह बना दिया.
इतिहासकारों के अनुसार, औरंगज़ेब का बड़ा बेटा मुहम्मद अकबर उसके शासन से असंतुष्ट था. अकबर ने मराठा शासक संभाजी के साथ मिलकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था. यह बगावत औरंगज़ेब को नागवार गुजरी. सत्ता को खतरा महसूस करते हुए उसने अपने ही बेटे को बंदी बनवाया और सज़ा के तौर पर उसकी आंखें फुड़वा दीं. यह घटना इतनी भयावह थी कि दरबार में सन्नाटा छा गया और लोगों में औरंगज़ेब के प्रति डर घर कर गया.