क्या आप जानते हैं! दिवाली पर सबसे पहले पटाखें किस मुगल बादशाह ने जलाए थे?

इतिहासकारों के अनुसार, भारत में पटाखों के शुरुआती निशान मुगल काल से मिलते हैं. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बारूद बनाने के घटकों का ज्ञान भारत में करीब 300 ईसा पूर्व से ही मौजूद था. द हेरिटेज लैब की एक रिपोर्ट बताती है कि पटाखों की शुरुआत चीन में हुई थी, जहां सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ.