क्या आप जानते हैं! दिवाली पर सबसे पहले पटाखें किस मुगल बादशाह ने जलाए थे?

Mughal: भारत में दिवाली की चमक दीपों और आतिशबाजी से जुड़ी है. पटाखों की शुरुआत चीन में हुई और मुगल काल में भारत आई. 15वीं सदी से उत्सवों में आतिशबाजी का चलन शुरू हुआ. 19वीं सदी में कोलकाता और शिवकाशी में फैक्ट्रियां बनने से यह परंपरा और मजबूत हुई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 20, 2025, 12:33 PM IST | Updated: Oct 20, 2025, 12:33 PM IST
भारत में दिवाली सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि रोशनी, उत्साह और परंपरा का संगम है. दीपों की जगमगाहट और आतिशबाजी के बिना इस त्योहार की कल्पना अधूरी लगती है. हालांकि, यह सवाल हमेशा दिलचस्प रहा है कि आखिर दिवाली में पटाखों का चलन कब और कैसे जुड़ा.
इतिहासकारों के अनुसार, भारत में पटाखों के शुरुआती निशान मुगल काल से मिलते हैं. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बारूद बनाने के घटकों का ज्ञान भारत में करीब 300 ईसा पूर्व से ही मौजूद था. द हेरिटेज लैब की एक रिपोर्ट बताती है कि पटाखों की शुरुआत चीन में हुई थी, जहां सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ.