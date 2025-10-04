Zee Rajasthan
mobile app

क्या आप जानते हैं? सत्ता पाने के लिए किस मुगल रानी ने सगी बेटी को बना लिया था अपनी बहू!

Mughal: रानी नूरजहां ने मुगल सल्तनत में अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए बेटी लाडली बेगम की शादी शहजादा शहरयार से कराई, ताकि वह जहांगीर का उत्तराधिकारी बने. लेकिन शाहजहां ने सत्ता संघर्ष में बाजी मार ली और नूरजहां का प्रभाव घट गया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 04, 2025, 01:25 PM IST | Updated: Oct 04, 2025, 01:25 PM IST
1/7

Mughal

Mughal1/7
मुगल साम्राज्य में रानी नूरजहां को केवल एक रानी नहीं बल्कि राजनीतिक सलीका रखने वाली महिला के रूप में याद किया जाता है. नूरजहां ने अपने समय में सल्तनत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई रणनीतियां अपनाई. इनमें से एक सबसे अहम कदम थी अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी मुगल शहजादे शहरयार से कराना.
2/7

Mughal

Mughal2/7
नूरजहां की यह योजना केवल पारिवारिक मिलन तक सीमित नहीं थी. उन्होंने इस शादी को एक राजनीतिक चाल के रूप में इस्तेमाल किया. उनका उद्देश्य था कि शहरयार को सम्राट जहांगीर का अगला उत्तराधिकारी बनाया जाए. इसके जरिये नूरजहां दरबार और सल्तनत में अपनी शक्ति और प्रभाव को कायम रखना चाहती थीं.