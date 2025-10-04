क्या आप जानते हैं? सत्ता पाने के लिए किस मुगल रानी ने सगी बेटी को बना लिया था अपनी बहू!

मुगल साम्राज्य में रानी नूरजहां को केवल एक रानी नहीं बल्कि राजनीतिक सलीका रखने वाली महिला के रूप में याद किया जाता है. नूरजहां ने अपने समय में सल्तनत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई रणनीतियां अपनाई. इनमें से एक सबसे अहम कदम थी अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी मुगल शहजादे शहरयार से कराना.