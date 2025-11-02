क्या आप जानते हैं? यह मुगल शहजादी अपने भाई से ही कर बैठी थी प्यार!
Mughal: औरंगजेब की बेटी ज़ेब-उन-निसा एक प्रतिभाशाली कवियत्री थीं, जिन्हें मखफी नाम से जाना जाता था. उन्होंने अपने चचेरे भाई से प्रेम किया, जो समाज को स्वीकार नहीं था. उनका अधूरा प्यार उनकी कविताओं में दर्द और भावना बनकर आज भी जिंदा है.
Published: Nov 02, 2025, 12:38 PM IST | Updated: Nov 02, 2025, 12:38 PM IST
1/7
Mughal
1/7
मुगल साम्राज्य का इतिहास जितना सत्ता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही उसमें प्रेम और भावनाओं की कहानियां भी छिपी हैं. इन कहानियों में से एक है औरंगजेब की बेटी ज़ेब-उन-निसा की, जिनका जीवन संवेदनाओं और कला से गहराई से जुड़ा हुआ था.
2/7
Mughal
2/7
ज़ेब-उन-निसा मुगल काल की सबसे विदुषी और प्रतिभाशाली महिलाओं में गिनी जाती थीं. वे एक कुशल कवियत्री थीं, जिन्हें मख़फी नाम से जाना जाता था. उनकी कविताएं आज भी फारसी और उर्दू साहित्य में अपनी अलग पहचान रखती हैं.