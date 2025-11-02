क्या आप जानते हैं? यह मुगल शहजादी अपने भाई से ही कर बैठी थी प्यार!

मुगल साम्राज्य का इतिहास जितना सत्ता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही उसमें प्रेम और भावनाओं की कहानियां भी छिपी हैं. इन कहानियों में से एक है औरंगजेब की बेटी ज़ेब-उन-निसा की, जिनका जीवन संवेदनाओं और कला से गहराई से जुड़ा हुआ था.