क्या आप जानते हैं? इस मुगल शहजादी को डाकुओं ने बना लिया था अपना कैदी!

मुगल काल के इतिहास में कई घटनाएं ऐसी हैं जिनका जिक्र कम हुआ है, लेकिन उनका महत्व बहुत बड़ा है. ऐसी ही एक कहानी है मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम की, जिन्हें एक समय पुर्तगाली समुद्री डाकुओं ने कैद कर लिया था. यह घटना उस दौर की है जब हिंदुस्तान में समुद्री व्यापार और राजनीति दोनों तेजी से बदल रहे थे.