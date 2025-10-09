क्या आप जानते हैं? इस मुगल शहजादी को डाकुओं ने बना लिया था अपना कैदी!
Mughal: मुगल शहजादी गुलबदन बेगम को हज से लौटते समय पुर्तगाली समुद्री डाकुओं ने कैद कर लिया था. उन्होंने सूझबूझ से बातचीत कर बक्सर शहर देने का प्रस्ताव रखा, जिससे उन्हें रिहाई मिली बाद में अकबर ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की.
Published: Oct 09, 2025, 12:15 PM IST | Updated: Oct 09, 2025, 12:15 PM IST
1/7
Mughal
1/7
मुगल काल के इतिहास में कई घटनाएं ऐसी हैं जिनका जिक्र कम हुआ है, लेकिन उनका महत्व बहुत बड़ा है. ऐसी ही एक कहानी है मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम की, जिन्हें एक समय पुर्तगाली समुद्री डाकुओं ने कैद कर लिया था. यह घटना उस दौर की है जब हिंदुस्तान में समुद्री व्यापार और राजनीति दोनों तेजी से बदल रहे थे.
2/7
Mughal
2/7
गुलबदन बेगम एक धार्मिक और विदुषी महिला थीं. वह हज यात्रा के बाद अपने घर लौट रही थीं, तभी समुद्र के रास्ते में पुर्तगाली लुटेरों ने उनके जहाज को घेर लिया. बेगम के साथ उनकी कुछ सेविकाएं और सहयोगी भी थे. डाकुओं ने सभी को बंदी बना लिया और कई हफ्तों तक उन्हें कैद में रखा.