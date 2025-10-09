Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं? इस मुगल शहजादी को डाकुओं ने बना लिया था अपना कैदी!

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 09, 2025, 12:15 PM IST | Updated: Oct 09, 2025, 12:15 PM IST
मुगल काल के इतिहास में कई घटनाएं ऐसी हैं जिनका जिक्र कम हुआ है, लेकिन उनका महत्व बहुत बड़ा है. ऐसी ही एक कहानी है मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम की, जिन्हें एक समय पुर्तगाली समुद्री डाकुओं ने कैद कर लिया था. यह घटना उस दौर की है जब हिंदुस्तान में समुद्री व्यापार और राजनीति दोनों तेजी से बदल रहे थे.
गुलबदन बेगम एक धार्मिक और विदुषी महिला थीं. वह हज यात्रा के बाद अपने घर लौट रही थीं, तभी समुद्र के रास्ते में पुर्तगाली लुटेरों ने उनके जहाज को घेर लिया. बेगम के साथ उनकी कुछ सेविकाएं और सहयोगी भी थे. डाकुओं ने सभी को बंदी बना लिया और कई हफ्तों तक उन्हें कैद में रखा.