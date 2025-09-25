क्या आप जानते हैं? वो मुगल शहजादी जिसने अपने भाई की हत्या करवाकर हासिल की सत्ता!

Mughal: भारत में मुगल शासन के इतिहास में औरंगजेब को गद्दी तक पहुंचाने में उसकी बहन रोशनआरा बेगम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी. उसने पिता शाहजहां और भाई दारा शिकोह की योजनाओं की जानकारी औरंगजेब तक पहुंचाकर और उससे दारा शिकोह की मौत की मांग की थी.