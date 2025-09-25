क्या आप जानते हैं? वो मुगल शहजादी जिसने अपने भाई की हत्या करवाकर हासिल की सत्ता!
Mughal: भारत में मुगल शासन के इतिहास में औरंगजेब को गद्दी तक पहुंचाने में उसकी बहन रोशनआरा बेगम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी. उसने पिता शाहजहां और भाई दारा शिकोह की योजनाओं की जानकारी औरंगजेब तक पहुंचाकर और उससे दारा शिकोह की मौत की मांग की थी.
Published: Sep 25, 2025, 12:43 PM IST | Updated: Sep 25, 2025, 12:43 PM IST
1/7
Mughal
1/7
मुगल इतिहास में औरंगजेब का बादशाह बनना एक बेहद नाटकीय अध्याय माना जाता है. इस सारे संघर्ष में औरंगजोब की छोटी बहन रोशनआरा बेगम ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी. इतिहासकारों के अनुसार उसने अपने भाई औरंगजेब को गद्दी तक पहुंचाने में हर संभव मदद की.
2/7
Mughal
2/7
दरअसल, शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद उसके उत्तराधिकारी बनने की लड़ाई शुरू हुई थी. बड़े बेटे दारा शिकोह को शाहजहां का सबसे प्रिय माना जाता था और लोग उसे स्वाभाविक उत्तराधिकारी भी समझते थे. लेकिन इसी समय रोशनआरा ने अपना पक्ष औरंगजेब की ओर कर लिया था.