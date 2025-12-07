Zee Rajasthan
राजस्थान में इन देसी नस्लों की गायें देती हैं सबसे ज्यादा दूध, जानिए कौन है नंबर-1

Rajasthan Quiz: राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गायों में गिर नस्ल सबसे आगे है, जो 18–22 लीटर तक दूध देती है. थारपारकर 16–18 लीटर, साहीवाल 18–20 लीटर, लाल सिंधी 14–15 लीटर और राठी गाय 12–15 लीटर दूध देकर किसानों की बड़ी सहारा मानी जाती है.

Published: Dec 07, 2025, 03:19 PM IST | Updated: Dec 07, 2025, 03:19 PM IST
राजस्थान में पशुपालन किसानों की आय का बड़ा आधार माना जाता है. यहां कई ऐसी देसी गायों की नस्लें हैं, जो न सिर्फ गर्म इलाके में आसानी से पाली जा सकती हैं, बल्कि अच्छी मात्रा में दूध भी देती हैं. किसान इन्हीं नस्लों पर भरोसा कर अपनी रोज़मर्रा की जरूरतें और व्यापार दोनों संभालते हैं.
राज्य में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गायों में गिर नस्ल सबसे आगे मानी जाती है. गिर गाय राजस्थान की जलवायु में आसानी से ढल जाती है और रोजाना लगभग 18 से 22 लीटर तक दूध दे सकती है. इसकी यही खासियत इसे किसानों की पहली पसंद बनाती है.