राजस्थान में इन देसी नस्लों की गायें देती हैं सबसे ज्यादा दूध, जानिए कौन है नंबर-1

राजस्थान में पशुपालन किसानों की आय का बड़ा आधार माना जाता है. यहां कई ऐसी देसी गायों की नस्लें हैं, जो न सिर्फ गर्म इलाके में आसानी से पाली जा सकती हैं, बल्कि अच्छी मात्रा में दूध भी देती हैं. किसान इन्हीं नस्लों पर भरोसा कर अपनी रोज़मर्रा की जरूरतें और व्यापार दोनों संभालते हैं.