क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के किस किले में जन्में थे महाराणा प्रताप?
Rajasthan Quiz: कुंभलगढ़ किला, अरावली की ऊंचाई पर स्थित, राजस्थान की वीरता, स्थापत्य कला और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है. महाराणा कुम्भा ने 15वीं सदी में बनवाया, 36 किमी लंबी दीवार और 360 मंदिर इसे अभेद्य और आकर्षक बनाते हैं.
राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में यदि किसी किले को वीरता, अद्भुत वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक माना जाए, तो कुंभलगढ़ किला सबसे आगे आता है. अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर बसा यह दुर्ग समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है.
इस किले का निर्माण 15वीं सदी में महाराणा कुम्भा ने करवाया था. कहा जाता है कि कई बार निर्माण कार्य असफल रहा, तब एक साधु की सलाह पर मानव बलि दी गई. उसी स्थान पर आज भी ‘भौमिया जी मंदिर’ मौजूद है, जो इस घटना की याद दिलाता है.