क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के किस किले में जन्में थे महाराणा प्रताप?

इस किले का निर्माण 15वीं सदी में महाराणा कुम्भा ने करवाया था. कहा जाता है कि कई बार निर्माण कार्य असफल रहा, तब एक साधु की सलाह पर मानव बलि दी गई. उसी स्थान पर आज भी ‘भौमिया जी मंदिर’ मौजूद है, जो इस घटना की याद दिलाता है.