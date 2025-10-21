क्या आप जानते हैं? महाराणा प्रताप की मृत्यु पर क्यों रोया था अकबर!

राजस्थान की वीरभूमि ने अनेक शूरवीरों को जन्म दिया, लेकिन महाराणा प्रताप का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है. मेवाड़ के इस महान योद्धा ने अपनी पूरी जिंदगी स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा में समर्पित कर दी. उनके निधन की खबर सुनकर मुगल सम्राट अकबर तक भावुक हो उठा. इतिहासकारों के अनुसार, अकबर ने कहा था कि आज भारत ने सच्चे वीर को खो दिया.