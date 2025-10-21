क्या आप जानते हैं? महाराणा प्रताप की मृत्यु पर क्यों रोया था अकबर!
Mughal: महाराणा प्रताप ने जीवनभर स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा की. अकबर उन्हें कभी पराजित नहीं कर सका, लेकिन उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके निधन पर रो पड़ा. प्रताप ने पुत्र अमर सिंह को वचन दिया कि वह कभी मुगलों के आगे सिर नहीं झुकाएगा.
Published: Oct 21, 2025, 10:58 AM IST | Updated: Oct 21, 2025, 10:58 AM IST
राजस्थान की वीरभूमि ने अनेक शूरवीरों को जन्म दिया, लेकिन महाराणा प्रताप का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है. मेवाड़ के इस महान योद्धा ने अपनी पूरी जिंदगी स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा में समर्पित कर दी. उनके निधन की खबर सुनकर मुगल सम्राट अकबर तक भावुक हो उठा. इतिहासकारों के अनुसार, अकबर ने कहा था कि आज भारत ने सच्चे वीर को खो दिया.
महाराणा प्रताप ने जीवनभर कठिनाइयों और अभावों में भी अपनी मातृभूमि के सम्मान से समझौता नहीं किया. अकबर ने कई बार उन्हें आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेजा, लेकिन प्रताप ने हर बार उसे ठुकरा दिया. उन्होंने जंगलों और पहाड़ियों में रहते हुए भी अपनी भूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा.