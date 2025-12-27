क्या आप जानते हैं कि मारवाड़ी बोली में 'दिमाग खराब मत करो' को कैसे बोलते हैं?

जहां पर हिंदी पूरे देश की एक संपर्क भाषा है, वहीं मारवाड़ी बोली राजस्थान की आत्मा के रूप में मानी जाती है. लेकिन दोनों भाषाओं में कई ऐसे वाक्य और मुहावरे हैं, जिनका मतलब एक ही होता है, किंतु कहने का अंदाज बेहद ही अलग होता है. जिससे यह फर्क बातचीत को और भी रोचक बना देता है. कई बार तो ऐसा होता है कि मारवाड़ी का एक छोटा सा वाक्य सामने वाले की बात पूरी तरह आसानी से समझा देता है.