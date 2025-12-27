Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं कि मारवाड़ी बोली में 'दिमाग खराब मत करो' को कैसे बोलते हैं?

Rajasthan Quiz: राजस्थान की मारवाड़ी बोली में रोजमर्रा के मजेदार और ठेठ मुहावरे आज भी प्रचलन में हैं. हिंदी और मारवाड़ी के कई जुमलों का अर्थ एक है, बस कहने का अंदाज अलग है. यही मुहावरे भाषा को रोचक बनाते हैं और संस्कृति की पहचान भी दिखाते हैं.

Published: Dec 27, 2025, 01:08 PM IST | Updated: Dec 27, 2025, 01:08 PM IST
राजस्थान सिर्फ अपने किले, रेगिस्तान और लोकगीतों के लिए ही, बल्कि यहां की बोली-बानी भी बाहर से आए लोगों को खूब भाती है. खासकर मारवाड़ी भाषा में तो ऐसे ठेठ और मजेदार मुहावरे हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में बात को सीधा, सटीक और हंसी के साथ कह देते हैं. यही कारण है कि मारवाड़ी बोली के ये जुमले आज भी गांव-ढाणी से लेकर शहरों तक के लोगों की जुबान पर बने हुए हैं.
जहां पर हिंदी पूरे देश की एक संपर्क भाषा है, वहीं मारवाड़ी बोली राजस्थान की आत्मा के रूप में मानी जाती है. लेकिन दोनों भाषाओं में कई ऐसे वाक्य और मुहावरे हैं, जिनका मतलब एक ही होता है, किंतु कहने का अंदाज बेहद ही अलग होता है. जिससे यह फर्क बातचीत को और भी रोचक बना देता है. कई बार तो ऐसा होता है कि मारवाड़ी का एक छोटा सा वाक्य सामने वाले की बात पूरी तरह आसानी से समझा देता है.