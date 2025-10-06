क्या आप जानते हैं? कौन सा मुगल नग्न होकर लगाता था अपना दरबार!

Published: Oct 06, 2025, 02:01 PM IST | Updated: Oct 06, 2025, 02:01 PM IST
1/7
Mughal
1/7
मुगल साम्राज्य का इतिहास हमेशा महलों, युद्धों और शासन की कहानियों से भरा रहा है. लेकिन इसके अलावा कुछ घटनाएं और शासकों के अजीब व्यवहार भी इतिहासकारों के अध्ययन का हिस्सा रहे हैं. इनमें सबसे चर्चित नाम है जहांदार शाह का.
2/7
Mughal
2/7
जहांदार शाह को इतिहासकारों ने अक्सर ‘लंपट मूर्ख’ मुगल कहा है. उनकी शाही जिंदगी और शासन के तरीके को लेकर बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं. कहा जाता है कि वह अपने रंगीन और अजीबोगरीब स्वभाव के लिए मशहूर थे.