क्या आप जानते हैं? कौन सा मुगल नग्न होकर लगाता था अपना दरबार!

Mughal: मुगल बादशाह जहांदार शाह, जिन्हें इतिहासकारों ने ‘लंपट मूर्ख’ कहा, अपने रंगीन और अजीबोगरीब व्यवहार के लिए मशहूर थे. दरबार में कभी-कभी नग्न होकर प्रकट होना उनके विचित्र चरित्र का उदाहरण है.

Published: Oct 06, 2025, 02:01 PM IST | Updated: Oct 06, 2025, 02:01 PM IST
मुगल साम्राज्य का इतिहास हमेशा महलों, युद्धों और शासन की कहानियों से भरा रहा है. लेकिन इसके अलावा कुछ घटनाएं और शासकों के अजीब व्यवहार भी इतिहासकारों के अध्ययन का हिस्सा रहे हैं. इनमें सबसे चर्चित नाम है जहांदार शाह का.
जहांदार शाह को इतिहासकारों ने अक्सर ‘लंपट मूर्ख’ मुगल कहा है. उनकी शाही जिंदगी और शासन के तरीके को लेकर बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं. कहा जाता है कि वह अपने रंगीन और अजीबोगरीब स्वभाव के लिए मशहूर थे.