क्या आप जानते हैं? दो मुगल बादशाह इस एक पाकिस्तानी महिला के पीछे थे पागल!

मुगल इतिहास की गहराइयों में झांकें तो कई किस्से सामने आते हैं, जिनमें से एक सबसे चर्चित कहानी अनारकली और शहजादे सलीम के प्रेम प्रसंग की है. यह कहानी सिर्फ दो दिलों का रिश्ता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संघर्ष थी जिसने दरबार से लेकर तख़्त तक हलचल मचा दी.
अनारकली का असली नाम नादिरा बेगम या शरीफुन्निसा बताया जाता है. वह लाहौर की एक बेहद खूबसूरत नर्तकी थीं. अपनी सुंदरता और नृत्य कला के कारण वह मुगल हरम तक पहुंचीं और सम्राट अकबर के दरबार में दासी के तौर पर जानी गईं. उनका नाम ‘अनारकली’ इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी खूबसूरती अनार के फूल की तरह खिली हुई मानी जाती थी.