क्या आप जानते हैं? दो मुगल बादशाह इस एक पाकिस्तानी महिला के पीछे थे पागल!

अनारकली का असली नाम नादिरा बेगम या शरीफुन्निसा बताया जाता है. वह लाहौर की एक बेहद खूबसूरत नर्तकी थीं. अपनी सुंदरता और नृत्य कला के कारण वह मुगल हरम तक पहुंचीं और सम्राट अकबर के दरबार में दासी के तौर पर जानी गईं. उनका नाम ‘अनारकली’ इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी खूबसूरती अनार के फूल की तरह खिली हुई मानी जाती थी.