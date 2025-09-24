क्या आप जानते हैं? किस डर के कारण मुगल नहीं करते थे अपनी शहजादियों का निकाह!

मुगल इतिहास में एक बात हमेशा चर्चा का विषय रही है, वो है उनकी शहजादियों के निकाह. आमतौर पर दूसरे राजवंश अपनी बेटियों की शादी राजनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए करते थे, लेकिन मुगलों ने इस पर बिल्कुल अलग राह अपनाई. उनकी चिंता थी कि कहीं बेटियों के विवाह से उनकी सत्ता और साम्राज्य कमजोर न हो जाए.