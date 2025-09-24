क्या आप जानते हैं? किस डर के कारण मुगल नहीं करते थे अपनी शहजादियों का निकाह!
Mughal: मुगलों ने शहजादियों की शादी बहुत सावधानी से की. बाहरी रिश्तों से सत्ता संघर्ष और साम्राज्य विभाजन का डर था. अकबर ने नियम बनाया कि विवाह परिवार में ही हों. योग्य वर न मिलने पर बेटियों को अविवाहित रखा गया, जैसे जहांआरा बेगम.
Published: Sep 24, 2025, 12:27 PM IST | Updated: Sep 24, 2025, 12:27 PM IST
मुगल इतिहास में एक बात हमेशा चर्चा का विषय रही है, वो है उनकी शहजादियों के निकाह. आमतौर पर दूसरे राजवंश अपनी बेटियों की शादी राजनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए करते थे, लेकिन मुगलों ने इस पर बिल्कुल अलग राह अपनाई. उनकी चिंता थी कि कहीं बेटियों के विवाह से उनकी सत्ता और साम्राज्य कमजोर न हो जाए.
सबसे बड़ा डर सत्ता संघर्ष का था. मुगलों को आशंका रहती थी कि यदि उनकी बेटियां किसी बाहरी शासक या प्रभावशाली व्यक्ति से विवाह कर लेंगी, तो दामाद भविष्य में गद्दी पर दावा कर सकता है. साथ ही, वह अपने परिवार और ससुराल वालों के सहयोग से शाही सत्ता को चुनौती भी दे सकता है.