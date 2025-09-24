Zee Rajasthan
mobile app

क्या आप जानते हैं? किस डर के कारण मुगल नहीं करते थे अपनी शहजादियों का निकाह!

Mughal: मुगलों ने शहजादियों की शादी बहुत सावधानी से की. बाहरी रिश्तों से सत्ता संघर्ष और साम्राज्य विभाजन का डर था. अकबर ने नियम बनाया कि विवाह परिवार में ही हों. योग्य वर न मिलने पर बेटियों को अविवाहित रखा गया, जैसे जहांआरा बेगम.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 24, 2025, 12:27 PM IST | Updated: Sep 24, 2025, 12:27 PM IST
1/8

Mughal

Mughal1/8
मुगल इतिहास में एक बात हमेशा चर्चा का विषय रही है, वो है उनकी शहजादियों के निकाह. आमतौर पर दूसरे राजवंश अपनी बेटियों की शादी राजनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए करते थे, लेकिन मुगलों ने इस पर बिल्कुल अलग राह अपनाई. उनकी चिंता थी कि कहीं बेटियों के विवाह से उनकी सत्ता और साम्राज्य कमजोर न हो जाए.
2/8

Mughal

Mughal2/8
सबसे बड़ा डर सत्ता संघर्ष का था. मुगलों को आशंका रहती थी कि यदि उनकी बेटियां किसी बाहरी शासक या प्रभावशाली व्यक्ति से विवाह कर लेंगी, तो दामाद भविष्य में गद्दी पर दावा कर सकता है. साथ ही, वह अपने परिवार और ससुराल वालों के सहयोग से शाही सत्ता को चुनौती भी दे सकता है.